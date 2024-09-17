葡萄桑颱風來襲！日沖繩、奄美防風雨狂襲　氣象廳：這天最近台灣

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今年第14號颱風「葡萄桑」仍在持續增強當中，據日本氣象廳最新路徑，預計將在明（18）日最接近日本沖繩、奄美地區，為當地帶來強風豪雨。此外，預測路徑也顯示，葡萄桑可能將在19日通過台灣北部，並持續朝福建、浙江一帶前進，可能會對台灣帶來雨勢。根據日本氣象廳，葡萄桑颱風17日中午12點左右時，正位於菲律賓海東邊海域，處於北緯19度40分、東經138度50分附近位置，目前正朝著西北方向，以時速45公里的速度前進，中心氣壓996百帕，中心附近最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速達到每秒30公尺。從氣象廳的預測路徑來看，葡萄桑颱風的動向很可能一路向西北方向移動，並從台灣東北部海域掃過，在19日時會最接近台灣，屆時颱風中心附近的最大風速每秒18公尺，最大瞬間風速每秒25公尺。隨著葡萄桑颱風持續向西北前進，預計18日會最靠近日本沖繩和奄美地區，風勢也將逐步加強。17日沖繩及奄美地區預計颱風最大風速為每秒15公尺，瞬間最大風速達每秒25公尺；18日時，颱風最大風速將增加至每秒20公尺，瞬間最大風速達每秒30公尺。此外，葡萄桑颱風也將帶來強烈降雨，沖繩地區預計從今日至18日上午的24小時內，降雨量可達50毫米，而截至19日上午的24小時內，降雨量則可能增至100毫米，奄美地區的降雨量更可能達到150毫米。日本當局呼籲民眾，除了要小心巨浪之外，還需留意強風、土石崩塌、土石流、低窪地區積水、河水暴漲等災害。