孫娜恩《我結》「前大伯」變男友！新劇合作珉豪被說世界觀大衝突

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▲孫娜恩在主演的《浪漫這一家》播畢後接受終映訪問。（圖／孫娜恩 IG）

▲娜恩（右）和珉豪（左）合作韓劇《浪漫這一家》。（圖／娜恩 IG）

▲娜恩（右）與泰民（左）在2013年時一起出演《我們結婚了》，被稱為「初戀夫婦」。（圖／MBC）

分別出身韓團Apink、SHINee的孫娜恩和崔珉豪，在韓劇《浪漫這一家》中飾演青澀的小情侶。不過這兩人可是有著不一樣的緣分，2013年時娜恩曾出演過假想結婚的實境節目《我們結婚了》，當時節目中的老公，正是和珉豪的同團成員泰民，兩人被粉絲稱作「初戀夫婦」，可愛的互動圈了不少粉絲，11年後和珉豪演情侶，讓許多粉絲感到「世界觀衝突」，娜恩看了也笑說非常有趣。由池珍熙、金志秀、孫娜恩、崔珉豪與尹產賀等人主演的《浪漫這一家》，在15日播出大結局，孫娜恩昨（16）日接受韓國媒體訪問，聊了許多演戲上的心境，並提起過去和珉豪曾以「大伯、弟媳」關係在《我們結婚了》節目中見過面，在新劇中卻是飾演情侶，娜恩笑說看到有一些「世界觀很衝突」的留言，覺得非常有趣，都已經過了10多年，大家還是這麼關注，她也感到很感謝。娜恩稱讚珉豪就如同外界看到的一般熱情，看到娜恩疲倦時，珉豪就會鼓勵她、替他打氣，真的就像前輩一樣，因為經驗更豐富，所以給予了很多幫助。娜恩表示自己和珉豪都以藝人身分活動了很久，可以這樣長久地活動，也是很棒的一件事。娜恩在2013年與泰民一起出演《我們結婚了》，成為該節目中史上年紀最小的假想夫妻，如初戀般青澀美好的互動，讓粉絲都稱呼他們為「初戀夫婦」，兩人在2014年1月從節目下車，結束9個月的夫婦生活，雖然短暫但至今依然是觀眾心目中的經典CP。