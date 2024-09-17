張益贍稱常告人騷擾　黃瀞瑩不忍了要求道歉：他才該被社會唾棄

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▲名嘴張益贍稱常告人騷擾，北市議員「學姊」黃瀞瑩要求道歉嗆「他才該被社會唾棄」。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

民眾黨前中央委員張益贍日前在政論節目上表示，民眾黨台北市議員黃瀞瑩曾因不想選立委，而去告一名市府顧問騷擾，甚至還提醒選民跟她接觸要保持距離，因為她很常告人家騷擾。對此，黃瀞瑩今（17）日不忍了在發聲，再度要求張益贍該為他所作所為、所說的話、不尊重女性道歉。黃瀞瑩昨天深夜在臉書發文表示，「很抱歉，原來當初我錯在不夠勇敢。這一次，我要為自己勇敢。在他眼中，我是一個該被遠離的人。但這一次我要大聲說，在你我心中，他才是該被社會唾棄的人。請這個人，為他的所作所為道歉。」黃瀞瑩今天也再度發聲，政治評論本來就應該本於事實發表個人的看法，而不是像這位名嘴一樣，拿過去的事件出來加油添醋，說謊、煽動民眾的情緒，這樣的人應該為他所作所為道歉，也應該為他所說的話道歉，為他不尊重女性道歉，還給民眾一個乾淨的政治空間。黃瀞瑩的臉書也湧進大量支持、打氣的留言，而張益贍過去的桃色風波也再度被網友拿出來討論，民眾黨員曾妍潔表示「他不是自己有桃色糾紛嗎」，也有網友留言說「色龜踢到鐵板，支持學姐」、「由此可知民進黨最重視女性權益都是笑話，最仇女的就是民進黨本身」、「這人利用上班時間，跑去旅館開房間，垃圾」、「叫牠輔選結果輔選到旅館，毀掉一個女生，今天還有臉在那裏鬼叫，臉皮有夠厚」、「這咖騙了一個女生的感情，毀掉了他的人生，結果現在是側翼媒體的男神，真的可悲」。