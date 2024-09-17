蘋果iOS 18正式版「通話錄音」還沒來！上線日、機型限制一次看

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▲在蘋果iOS 18的功能介紹頁面裡提到，將可直接從「電話」App 錄下即時通話。（圖／翻攝官網）

▲在Apple Intelligence有提到通話錄音可轉成文字。綜合推測，有可能只要能升級到iOS 18.1的機型都能使用通話錄音，但要能夠進一步的轉譯成文字或是摘要可就要有支援AI的機型。（圖／翻攝官網）

蘋果iOS 18正式版開放更新，雖然整體功能被認為「安卓化」，在被蘋果系統綁定的情況下，用戶只能接受，新版本除了桌面App可以隨意拖曳位置外，鎖定畫面上的手電筒也終於可以移除不用擔心誤觸，而果粉敲碗等超久的「通話錄音」也在iOS 18亮相，但其實沒有跟著iOS 18一起來，要等到iOS 18.1才有機會使用，快速解惑關於「通話錄音」的疑惑。🟡通話錄音何時會上線？目前根據國內外的媒體測試，目前在iOS 18.1的Beta版已經可以看到該功能釋，推測有可能10月就能使用此功能。🟡哪些手機可以使用通話錄音？至於哪些手機可以使用通話錄音，沒有實測前，從官方的軟體介紹有點難給明確的答案，因官方在iOS 18的說明裡關於「電話」的說明有提到「可以直接從『電話』App 錄下即時通話」，似乎意味只要能升級到iOS 18就能使用。而在Apple Intelligence有提到通話錄音可轉成文字。綜合推測，有可能只要能升級到iOS 18.1的機型都能使用通話錄音，但要能夠進一步的轉譯成文字或是摘要可就要有支援AI的機型，因官方目前只有針對iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型推送iOS 18.1的Beta版， 因此無法判別是否其他沒有支援AI的iPhone手機也能使用，預計等10月iOS 18.1上線就會有更明確的答案。🟡iOS 18通話錄音怎麼使用？會在通話時左上方有類似錄音的按鍵，按下後會顯示倒數3秒，接著雙方會聽到提示音「此通話將被錄音」，藉此避免遭到秘錄，錄音後的檔案會直接儲存在備忘錄中。🟡通話錄音可以轉譯的文字有哪些？蘋果官網公開轉錄功能英文會先行，中文的部分則要等到明年才會出現，需要有點耐心等待了。