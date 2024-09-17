于北辰領退休俸200萬不違法？黃揚明揪關鍵：通告費超過這金額

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桃園市議員、退役少將于北辰近日遭爆擔任公職且月薪超過3萬7000元，依法不應再享受退除給與，迄今卻違規超領退休俸200萬元。退輔會則表示，依照內政部函示，市議員屬於地方民意代表，為「無給職」，所以不須停止退休俸及優惠存款。不過資深媒體人黃揚明指出，于北辰上節目每月的通告費加起來絕對超過37000元，若外界要質疑就該打這個點。網路PTT論壇上有網友指控，于北辰違規領雙薪，稱根據《陸海空軍軍官士官服役條例》第34條規定，軍人退役後再擔任公職且月薪超過3萬7000元者，不應再享受退除給與；同時，第46條規定，喪失領受退除給與情事者，其優惠存款應同時停止辦理。網友更指出，退輔會官網也明確張貼，支付退休俸或贍養金的軍官、士官，再任公職等職務，自113年1月1日起，其每月支領薪酬總額超過3萬7000元者，停發退除給與。退輔會則回應表示，依據內政部民國90年4月23日、102年12月4日、110年9月6日函示，地方民意代表按月所支領研究費，為其集會行使職權所受領之合理報酬，其性質係因職務關係個人平時受領之「費用」，而非薪資，屬無給職，若無變相獲取報酬，無須停止領受退休俸及優惠存款。黃揚明15日在節目《TVBS戰情室》指出，雖然議員雖被退輔會認定是無給職，但于北辰會上很多節目，每個月的通告費加起來絕對超過37000元，所以就不應支領退休俸。黃揚明認為，外界若要質疑應該不是去打于北辰的直轄市議員身分，而是該打通告費這一點。