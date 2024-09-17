于北辰被控通告費逾3萬7還領退休俸　他貼法條打臉黃揚明

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桃園市議員、退役少將于北辰近日遭爆擔任公職且月薪超過3萬7000元，依法不應再享受退除給與，迄今卻違規超領退休俸200萬元。退輔會則表示，依照內政部函示，市議員屬於地方民意代表，為「無給職」，所以不須停止退休俸及優惠存款。不過資深媒體人黃揚明指出，于北辰上節目每月的通告費加起來絕對超過37000元，若外界要質疑就該打這個點。對此，「人渣文本」的作家、電視名嘴周偉航在臉書發文貼出法條，直言「于北辰是符合個鬼。一堆外省軍人後裔的節目還會講錯，真的是外省人當假的。」黃揚明15日在節目《TVBS戰情室》指出，雖然議員雖被退輔會認定是無給職，但于北辰會上很多節目，每個月的通告費加起來絕對超過37000元，所以就不應支領退休俸。黃揚明認為，外界若要質疑應該不是去打于北辰的直轄市議員身分，而是該打通告費這一點。周偉航於16日深夜在臉書發文貼出「停止領受退休俸或贍養金」情況之法源，根據陸海空軍軍官士官服役條例第34條規定，需要在公教單位領薪水超過3萬7，例如在國立大學教書，或者是在政府注資20%以上的單位領薪水領到超過3萬7，但只有少數媒體是這個狀況。周偉航直言，「于北辰是符合個鬼。一堆外省軍人後裔的節目還會講錯，真的是外省人當假的」。