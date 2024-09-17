味全龍呂偉晟談引退！踏進球場內心五味雜陳　榮幸最後對決林安可

味全龍呂偉晟談引退！味全龍本季中，有2名球員向球團提出任意引退請求，分別是投手「火球男」呂偉晟以及野手董秉軒。味全球團特別在今（17）日交手台鋼雄鷹的台北大巨蛋賽事前，邀請呂偉晟、董秉軒到場與球迷粉絲見面，並在賽前接受媒體訪問。談起引退決定時，呂偉晟數度停下正在說的話，思考許久後才繼續應答，而對於再次回到球場，也感嘆內心情緒很複雜。
受舊傷困擾做下決定 重回球場百感交集
生涯最快球速可飆到153公里的呂偉晟，一度被視為味全牛棚的未來戰力，但因為長期受到腰傷困擾，最終選擇引退。說起引退的決定，呂偉晟表示：「想了一段時間，因為2022年受傷、2023年都在二軍重新準備，今年開季前兩三個禮拜，覺得狀態蠻好的，結果肩膀有點拉傷，遇到這個事情其實蠻挫折的。」
他接著說道：「到了6月中的時候，舊傷又開始不舒服，就有開始思考，覺得或許會很可惜，大家也會說天份就擺在那裡，這樣就放棄可能有點早，但就覺得自己思考好就好了，沒有絕對的對跟錯。」
被問到引退後，是否還會看中職的比賽，呂偉晟表示：「還是會看啦，但看的時候就會覺得，如果可以投得話好像也不錯 。」而今（17）日再度踏入球場，他說道：「心中有點五味雜陳，會懷念這裡的時光，但就會覺得自己至少曾經努力過，付出過了。」
最後打席對決林安可 呂偉晟慶幸有好結尾
呂偉晟本季最後一次登板，是在6月23日和統一獅的比賽，在8局上登板，只和打者林安可對決了1個打席，投出保送後就下場。回憶起當時，呂偉晟說：「最後一次在台南登板，心情很複雜，因為之前在一軍首次登板也是在台南，當下蠻緊張的，不知道上去會丟幾顆球，而且自己心裡有底，知道可能是最後一個打席。」
同時，他笑著說道：「很榮幸最後可以跟林安可對決，雖然是保送，但感覺算是幫生涯做一個句點。」目前的呂偉晟主要是在幫助老婆家裡的業務，工作內容是開吊車，他坦言要從一個環境跳到另一個環境，真的蠻困難的，畢竟之前在球場遇到的都是球員，現在一起工作的人年齡差距也比較大，或許還需要時間適應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
生涯最快球速可飆到153公里的呂偉晟，一度被視為味全牛棚的未來戰力，但因為長期受到腰傷困擾，最終選擇引退。說起引退的決定，呂偉晟表示：「想了一段時間，因為2022年受傷、2023年都在二軍重新準備，今年開季前兩三個禮拜，覺得狀態蠻好的，結果肩膀有點拉傷，遇到這個事情其實蠻挫折的。」
他接著說道：「到了6月中的時候，舊傷又開始不舒服，就有開始思考，覺得或許會很可惜，大家也會說天份就擺在那裡，這樣就放棄可能有點早，但就覺得自己思考好就好了，沒有絕對的對跟錯。」
被問到引退後，是否還會看中職的比賽，呂偉晟表示：「還是會看啦，但看的時候就會覺得，如果可以投得話好像也不錯 。」而今（17）日再度踏入球場，他說道：「心中有點五味雜陳，會懷念這裡的時光，但就會覺得自己至少曾經努力過，付出過了。」
最後打席對決林安可 呂偉晟慶幸有好結尾
呂偉晟本季最後一次登板，是在6月23日和統一獅的比賽，在8局上登板，只和打者林安可對決了1個打席，投出保送後就下場。回憶起當時，呂偉晟說：「最後一次在台南登板，心情很複雜，因為之前在一軍首次登板也是在台南，當下蠻緊張的，不知道上去會丟幾顆球，而且自己心裡有底，知道可能是最後一個打席。」
同時，他笑著說道：「很榮幸最後可以跟林安可對決，雖然是保送，但感覺算是幫生涯做一個句點。」目前的呂偉晟主要是在幫助老婆家裡的業務，工作內容是開吊車，他坦言要從一個環境跳到另一個環境，真的蠻困難的，畢竟之前在球場遇到的都是球員，現在一起工作的人年齡差距也比較大，或許還需要時間適應。