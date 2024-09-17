味全龍呂偉晟談引退！踏進球場內心五味雜陳　榮幸最後對決林安可

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▲呂偉晟本季最後一次登板，是在6月23日和統一獅的比賽，在8局上登板，只和打者林安可對決了1個打席，投出保送後就下場。（圖／統一獅提供）

味全龍呂偉晟談引退！味全龍本季中，有2名球員向球團提出任意引退請求，分別是投手「火球男」呂偉晟以及野手董秉軒。味全球團特別在今（17）日交手台鋼雄鷹的台北大巨蛋賽事前，邀請呂偉晟、董秉軒到場與球迷粉絲見面，並在賽前接受媒體訪問。生涯最快球速可飆到153公里的呂偉晟，一度被視為味全牛棚的未來戰力，但因為長期受到腰傷困擾，最終選擇引退。說起引退的決定，呂偉晟表示：「他接著說道：「到了6月中的時候，舊傷又開始不舒服，就有開始思考，被問到引退後，是否還會看中職的比賽，呂偉晟表示：「還是會看啦，但看的時候就會覺得，如果可以投得話好像也不錯 。」呂偉晟本季最後一次登板，是在6月23日和統一獅的比賽，在8局上登板，只和打者林安可對決了1個打席，投出保送後就下場。回憶起當時，呂偉晟說：「同時，他笑著說道：「很榮幸最後可以跟林安可對決，雖然是保送，但感覺算是幫生涯做一個句點。」