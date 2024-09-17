台灣對東南亞投資激增！對中國投資僅8.6%　今年前8個月趨勢曝

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今年前八個月台灣對中國投資比重僅8.6%，不到台灣對東南亞投資比重的一半，在過去十幾年間，台灣對東南亞的投資大幅度地增加，法人對東南亞的前景相當看好。2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，到去（2023）年只剩下11.4%。今（2024）年1至8月台灣對中國投資占整體對外投資比重低谷8.6%，不到台灣對東南亞投資比重的一半，台灣對東南亞投資占比為20.6%，台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到91.4%。我國駐新加坡代表童振源表示，台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡，今（2024）年1至8月台灣投資新加坡55.6億美元，已經超越去年投資總金額二倍，同比成長率高達288.5%。台灣對東南亞投資金額為75.9億美元，台灣對新加坡投資占台灣投資東南亞金額的73.3%。童振源指出，今年1至8月台灣投資新加坡金額為55.6億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為48.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.8%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。