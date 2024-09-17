張惠妹大巨蛋開唱票價變貴了！粉絲揭背後原因：漲價很合理

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▲張惠妹大巨蛋演唱會票價出爐，最貴票價比小巨蛋的場次還要貴80元。（圖／拓元官網）

▲不少粉絲認為，張惠妹很值得這個票價，並不會賣太貴。（圖／聲動娛樂提供）

華語天后張惠妹（aMEI）將在12月21日登上台北大巨蛋開唱，一路嗨到跨年，成為首位進駐大巨蛋跨年檔期的超級天后，昨（16）日售票時間和票價資訊也全都出爐，票價從1280元至5880元都有，許多歌迷已經摩拳擦掌準備搶票。不過就有網友拿出2年前小巨蛋「ASMR世界巡迴演唱會」的票價出來對比，發現這次大巨蛋可容納人數更多，票價反而變貴了，因此引起不小的討論。但就有人解釋，因為大巨蛋場租、抽成更貴，因此漲價很合理，也無法直接比較。張惠妹演唱會票價曝光後，有網友在Threads上表示，張惠妹先前在小巨蛋舉辦的「ASMR世界巡迴演唱會」，當時最高價是特別設立的「內耳區」，雖然票價要5800元，只有200個名額，不過位置非常貼近舞台，主打可以和阿妹一起同處舞台的感覺，觀眾將感受到前所未有的沉浸式視聽體驗，且腳下踩的是和舞台一樣的LED螢幕，座位也是特製的透明座椅。另外，去年高雄場的票價更是親民，最貴僅4800元，而北高兩地當時最便宜的票價都是800元。不過這次張惠妹在台北大巨蛋的演出，雖然最貴票價僅微調至5880元，只比上一次貴了80元，不過沒有同樣的特殊體驗，大部分搖滾區都是5880元的價格，最便宜的票價也要1280元，因此該網友忍不住提出質疑，「大巨蛋一場可以參加的民眾變多了，為什麼票價反而變得更驚人？」對此，就有人解釋，因為大巨蛋的場租、抽成一定比小巨蛋還要貴，因此票價上漲很合理，「大巨蛋場租貴…自然反應在票價，但這很便宜了，還以為最貴會開到6500元」、「場地成本問題、門票抽成問題」、「場租本身貴，票價一定會比小巨蛋貴，但實際票價出來，發現其實真的沒差很多」、「前段新聞不就有講，大巨蛋演唱會抽成無上限，不可能用小巨蛋的場租訂票價吧」、「票價根本跟在小巨蛋的價位差不多啊，阿妹這個等級、這個票價很佛心。」另外，也有人拿國外歌手來對比，像是月初剛在高雄開唱的火星人布魯諾（Bruno Mars），最貴VIP票價就開到9000元，最便宜也要2800元；另外也有不少韓團來台開唱，票價也都超過5800元，像是大勢女團(G)I-DLE將在10月來台開唱，最貴票價也要6980元，因此不少人認為，以張惠妹天后等級，這個票價已經很便宜了。