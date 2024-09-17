二度傳紙條被打槍！鍾小平曾點名這2人綠營最美：高嘉瑜排第三

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，國民黨台北市議員鍾小平過去曾力挺柯文哲，如今卻狂打柯，被國民黨桃園市議員詹江村爆料，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨，甚至曝光鍾小平曾傳訊給曾妍潔「想妍妍」；民眾黨台北市議員黃瀞瑩也爆料，曾被鍾小平奪命連環扣。而過去鍾小平就被爆曾傳紙條給高嘉瑜，要和對方要電話、聊八卦，不過鍾小平受訪時，卻點名民進黨內最漂亮的台北市議員是許淑華、顏若芳，高嘉瑜還排在這兩人之後。詹江村爆料，鍾小平是因想追民眾黨美女參選人曾妍潔不成，才惱羞成怒遷怒民眾黨，從詹江村曝光的對話中可以看到，鍾小平傳訊給曾妍潔，關心曾妍潔在幹嘛，說自己是單眼皮也單身，想約曾妍潔吃飯，還直言「想妍妍」，讓曾妍潔不知所措，鍾小平也不斷打電話給曾，但曾都未接聽。此外，就連黃瀞瑩和立院黨團主任陳智菡都出面指控，曾被鍾小平奪命連環扣。不過早在2015年，前立委郭正亮就爆料在上節目時看到鍾小平傳紙條向高嘉瑜要電話，不過鍾小平解釋，是要討論市政，高嘉瑜也直接公開打槍，「我跟鍾小平是絕無可能」。隔年當時的市議員童仲彥又爆料，鍾小平傳紙條給高嘉瑜。高嘉瑜當時表示，鍾小平當時突然走到她後面，拍她肩膀還靠到她頭髮旁邊，問她是不是跟當時的市議員何志偉穿情侶裝，讓她「餘悸猶存」。可鍾小平2016年8月受訪時，說要黨內培養美女刺客，讓高嘉瑜、許淑華變成昨日黃花， 還表示「如果我要追女生的話，我會追比她更好的女生，我覺得許淑華是全民進黨團，她跟顏若芳最美的阿，我心目中啦，高嘉瑜排在第三吧」。