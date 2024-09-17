林志玲中秋節發聲！8年前「濕透比基尼照」被挖出　身材好到炸裂

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▲▼林志玲年底將滿50歲，中秋節祝賀照的狀態依舊美若天仙。（圖／臺北市志玲姊姊慈善基金會臉書）

▲▼林志玲多年前穿三點式泳衣上節目，窈窕體態讓人大飽眼福。（圖／風尚浪尖微博）

▲林志玲（右）日前和蔣萬安同台，攜手宣導守護兒少心理健康，她的大明星氣場不減。（圖／記者陳明安攝）

49歲林志玲和小7歲AKIRA（黑澤良平）6月度過結婚5周年，獨子目前約2歲，年近半百的林志玲凡是消失一段時間，外貌崩壞的流言便會出現，今（17）日中秋佳節，林志玲提前送上祝賀，附上半身近照，網友也翻出她8年前上節目的比基尼照，大讚：「身材好到爆！」林志玲15日透過「志玲姊姊慈善基金會」臉書發文：「祝大家～中秋節快樂！Happy Moon Festival！」配圖為林志玲為公益年曆拍攝的沙龍照，她過肩波浪長髮垂落，穿金色亮片小禮服，露出絕美側臉輪廓、比例勻稱的手臂，五官依然甜美動人，沒有任何不自然的現象。另外，近日網友在微博上傳一組舊照，時空背景為林志玲2016年前參加大陸綜藝節目《花樣姐姐》，可見林志玲當時還很年輕，模樣青澀、稚嫩，她穿一套淡藍色荷葉邊泳衣Bra，露出34C圓弧雪胸、人字事業線，下半身著同色褲裙，岔出兩條「鳥仔腳」，被上方沖水容器澆得花容失色，接受懲罰的畫面沁涼又養眼。上個月20日，林志玲出席公益活動，同框台北市長蔣萬安，由於先前一支她拍攝的公益短片，濾鏡效果太大，下巴變成錐子狀、蘋果肌鼓起，雙眼大的很詭異，遭部分網友批評「五官變形」、「妳誰啊」，因此，記者會當天的面相格外受到關注，但即便是由媒體捕捉、沒有修圖的現場照片，林志玲外表一如往常出眾，無絲毫崩壞跡象，直接替女神平反。