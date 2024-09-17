李多慧在台灣騎機車！新片遭抓「2項違規」　眾苦笑：入境隨俗了

韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣之後相當融入在地生活，近期甚至還習得了在韓國不普遍的「騎機車」技能，也有越來越多粉絲在街頭捕獲「野生的多慧」專心騎車的可愛模樣。不過李多慧日前上傳的最新影片中，卻被網友抓包騎車上路出現「2項違規」，相關的罰則也曝光了。
啦啦隊女神李多慧在9月11日上傳自己在台灣第一次騎機車的影片，只見她熟練的騎乘在新北、台北的街頭上，展現自己帥氣的一面，但影片卻被網友發現，當李多慧從台北橋下到民權西路，要在承德路右轉時，卻壓到了一旁的槽化線。最後在影片尾段，要從機車配件店離開時，直接在人行道上行駛。
事實上，槽化線通常劃設於交岔路口、立體交岔之匝道口或其他特殊地點，若違規跨越、或行駛在槽化線上者，得依《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標線指示」，處以新臺幣900元以上、1,800元以下罰鍰。
此外，多慧在影片中騎乘機車的人行道上，雖然設有機車停車格，但據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，即便人行道有機車停車位，但人行道並未開放車輛行駛，因此機車其實不能在上面騎行，而是要以「牽引方式」找車位避免傷及行人，否則可處600元以上至1,800元以下罰鍰。
不少網友看完影片後，也紛紛回應，「很融入台灣阿，一堆台灣人也這樣」、「新手必修課程」、「多慧真的深入在地文化了，連違規的被影響」、「原來人行道上有機車格也不能用騎的，但我看台灣人都沒有用牽的阿」；也有一票人認為是標線設計的問題，許多台灣人也都一不小心就違規了。
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事實上，槽化線通常劃設於交岔路口、立體交岔之匝道口或其他特殊地點，若違規跨越、或行駛在槽化線上者，得依《道路交通管理處罰條例》第60條2項3款「不遵守道路交通標線指示」，處以新臺幣900元以上、1,800元以下罰鍰。
此外，多慧在影片中騎乘機車的人行道上，雖然設有機車停車格，但據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，即便人行道有機車停車位，但人行道並未開放車輛行駛，因此機車其實不能在上面騎行，而是要以「牽引方式」找車位避免傷及行人，否則可處600元以上至1,800元以下罰鍰。
不少網友看完影片後，也紛紛回應，「很融入台灣阿，一堆台灣人也這樣」、「新手必修課程」、「多慧真的深入在地文化了，連違規的被影響」、「原來人行道上有機車格也不能用騎的，但我看台灣人都沒有用牽的阿」；也有一票人認為是標線設計的問題，許多台灣人也都一不小心就違規了。