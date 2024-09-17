台東長濱驚傳輕航機墜落　海巡署搜尋無所獲：研判為誤報

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台東長濱鄉外海今（17）日驚傳有輕航機墜海，有民眾表示在長濱南竹湖看到疑似輕航機墜落長濱外海，警消接獲報案立即聯繫海巡前往搜尋，目前仍無所獲，海巡署研判應屬誤報案件。海巡署東部分署表示，有關今日10時許民眾報案，疑似輕航機於長濱外海2公里處墜海案，海巡署第十巡防區第一時間接獲案件時，立即調派轄屬臺台及花蓮海巡隊共3艘巡防艇全速前往該海域搜尋；岸際派遣長濱安檢所、第一機動巡邏站、無人機區隊等單位前往現場搜尋。海巡署表示，經聯繫台東志航基地作戰指揮中心，表示該基地及豐年機場均無飛行訓練，並與花、東地區各輕航機業者確認，僅「花東飛行」業者，於今日11時至1130時飛行2航次，且均已安全返航。截至今日下午15時，救援派遣能量總計巡防艇3艘18人次、無人機2架次、岸際搜尋11車次、24人次，仍未發現疑似墜海輕航機。海巡署東部分署指出，本案自接獲報案迄15時30分，未再接獲類案通報等情，據此綜合研判，本案應屬誤報案件；惟為求慎重，縮小搜救規模，後續由本分署併一般勤務搜尋。