無印良品彰化首店來了！近300坪大空間　滿額爽折100元、送購物袋

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▲MUJI無印良品大潤發員林店，店內空間近277坪，為無印良品在彰化的第一間門市。（圖／品牌提供）

▲考量到商品數量豐富且賣場空間遼闊，也特地在門市導入「補水站｣服務，以及引進「自助收銀」加速結帳時間。（圖／品牌提供）

▲新莊宏匯廣場3樓逾30家品牌改裝開幕，將在9月20日起至9月底前，陸續盛大開幕。（圖／取自「宏匯廣場」FB）

彰化也有無印良品了！MUJI無印良品攜手大潤發員林店，打造277坪的彰化第一間門市，目前全台總計已達65間門市，即起歡慶開幕，9月25日前，消費每滿1000元現折100元，並且9月30日前消費滿888元，即可獲得黃麻購物袋A4縱型乙個，每日數量有限，送完為止。此外，新莊宏匯廣場逾30家品牌改裝，將於9月20日起陸續開幕登場，新櫃聚焦在深受都市女性青睞的日韓品牌，包括「LOWRYS FARM」、「SEOUL MATE」等服飾品牌。MUJI無印良品進駐彰化了！攜手大潤發員林店，打造277坪的彰化第一間門市，選址在大潤發員林店1樓，官方表示「除了看好量販店可以接觸到更廣域的年齡層顧客，更考量到門市地處彰化中心地帶，緊鄰員林市的同時也受惠於台鐵員林車站的便捷，有望吸引彰化市等鄉鎮居民前來購物。」量販店門市在商品構成上，特別注重日常生活用品的銷售，例如清潔打掃、在地食品及家用餐廚用品等，方便顧客可以依據需求採購生活必需品。同時也會維持品牌一貫豐富多樣且價格合理的男女、童裝、美妝保養品、家具、旅行用品及文具用品等，滿足顧客各式需求。考量到商品數量豐富且賣場空間遼闊，也特地在門市導入「補水站｣服務，以及引進「自助收銀」加速結帳時間。MUJI無印良品歡慶彰化首店開幕，大潤發員林門市即起至9月25日前，消費滿1000元現抵100元；即起至9月30日前，單筆消費滿888元即可獲得黃麻購物袋A4縱型乙個，每日數量有限，送完為止。此外，為了迎接百貨年度盛事「週年慶」，新莊宏匯廣場3樓逾30家品牌改裝開幕，將在9月20日起亮相登場，包含日系質感流行女裝「LOWRYSFARM」、韓妞私服穿搭「SEOUL MATE」、潮流甜美風流行女裝「maru.a」、韓系時尚美學衣著「tiff」、流行服飾選品店「a.v.v」等。另引進全新複合式櫃位「by po’se」集結微甜輕時尚風「POONE」、簡約丹寧風「jeans.p」、法式慵懶設計風格「chiio」強強聯手搶先全台開幕，提供顧客多元時尚的穿搭提案。並且9月20日起至10月2日前，會員於一至六樓服飾/配件/家用指定專櫃，當日單筆滿2500元立即現抵 100 元，實現點數變現金等同1點折抵1元，點數價值放大超過3倍。並且超級匯會員於2樓、3樓女裝／女鞋／配件期間消費累計滿 1萬元即贈英國皇家有機品牌「NEOM」靜心舒眠室內擴香（限量 50份）。