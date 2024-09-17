京都最美咖啡廳藏黑幕！高價轉賣連鎖店蛋糕　中國老闆閉口不承認

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日本京都一直以來是許多外國遊客的旅遊首選，其中嵐山又以賞楓葉（秋季）和櫻花（春季）而聞名，也有不少商家看準商機，當地頻頻開設特色咖啡店。不過近來當地一間自稱是「京都最美」的咖啡廳，卻爆出店內販賣的蛋糕、甜點等竟然是轉賣別家蛋糕店的蛋糕，因而掀起熱議。根據《NEWS POST SEVEN》報導，一間位於JR嵯峨嵐山站步行15分鐘距離的古民家風咖啡店「玩主一高 嵐翠珈琲」，位在當地餐廳、咖啡廳林立的「一級戰區」，由於附近有京都熱門景點「渡月橋」和「嵐山竹林小徑」，因此吸引了大量觀光客。不過嵐翠珈琲在半年之前，掀起了日本網友討論。有網友指出，店員根本不會講日文、廚房一直傳來微波爐「叮」的聲音、蛋糕像是連鎖店Chateraise的品項、供應的義大利麵看起來是微波解凍的等等，當時就已經掀起討論。也有觀光客表示，嵐翠珈琲是直接販售從食品製造商Chateraise（シャトレーゼ）購買的蛋糕，且販售價格比官方直營店還要高。從Google地圖上的評論中也能看到不少人留言提到這家店販售的是Chateraise的蛋糕和冷凍披薩。Chateraise是一家總部位於山梨縣甲府市的知名蛋糕品牌，銷售商品包括蛋糕等西點、冰品、和菓子及如披薩等冷凍食品。Chateraise主要通過自家工廠向直營店配送商品，最近也開始在便利商店銷售產品，但通常僅在直營店或自家網站上銷售，出現在嵐翠珈琲實則古怪。採訪小組親自前往嵐翠珈琲，內部裝潢與古民家的傳統日式建築外觀不同，入口架設了「中華風」木造牌匾和瑞獸擺設；內在裝潢則是模仿歐式宮廷佈置，店的周圍有樹木環繞，因此從外頭很難看見店內狀況。記者進入店裡後，由一名外國員工帶領入座，當蛋糕上桌之後，記者指出，該店販賣的蛋糕確實與Chateraise極為相似。不過在Chateraise，一片售價300至350日圓的蛋糕，但在嵐翠珈琲，價格卻被墊高，蛋糕加上飲品的套餐要價1580日圓，披薩套餐則為1680日圓。記者詢問了店內的男性員工，但該名員工僅表示，「對細節不太了解。聽說老闆是住在美國的中國人、好像很有錢、聽說開這間店花了四億日圓」。後續採訪小組也聯繫到了咖啡店老闆，但對方僅針對裝潢進行回覆，被問及是否有購買或使用Chateraise蛋糕的相關許可時，並未明確作出回應。針對嵐翠珈琲的轉賣行為，Chateraise表示，「我們確認該店售賣的是我們的商品，但未曾收到任何使用許可申請，應該是未經授權進行的再販售行為。」Chateraise指出，已經向該咖啡廳發出詢問，正在等待回應，並強調如果產品處理不當，可能會對顧客造成影響，嚴重損害了品牌形象。因此將嚴肅應對，並與律師討論後續措施。