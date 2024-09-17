陳睦衡傳簽約歐力士！十年戰友劉俊緯不意外　慶幸他把握最後機會

陳睦衡簽約歐力士！日本媒體《Daily Sports》在今（17）日的報導中指出，U18亞青中華隊的強投陳睦衡，可能將以50萬美元（約合1592萬元新台幣）加盟日職的歐力士猛牛隊。味全龍游擊手劉俊緯，過去在國小、國中和高中都和陳睦衡同隊，接受訪問時也直言，他是個想法很成熟的選手，並且確實把握住了最後一次挑戰自己身價的機會。
稱讚陳睦衡有實力 曾討論美、日職選擇
畢業自穀保家商的強投陳睦衡，先前在並沒有參加中職選秀，而是預計進入國立體育大學，等待旅外合約的機會。沒想到，在U18亞青賽中表現搶眼，分別面對強敵韓國隊、日本隊，不僅展現優異的投球技巧，同時也展現十足的心理抗壓能力，總共主投9.1局沒有失分，獲得最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手共3個獎項。
自從東園國小、長安國中到穀保家商都和他同隊的劉俊緯，在得知陳睦衡將和日職球隊簽下合約後，表示：「他本來就是很有實力的選手，想法也很成熟，把自己的未來規劃的很好，所以也把握住了最後一次挑戰自己身價的機會。」
此外，被問到2人是否討論過，在日職、美職間的抉擇話題，劉俊緯說：「以前有聊過，那時候覺得日本比較好，不是覺得說哪邊的實力比較強或弱，只是覺得至少是亞洲地區，可能文化方面，稍微比較合得來，雖然語言方面還是需要學習。」
最後，談到會不會希望有機會去日本看陳睦衡的比賽，劉俊緯則表示：「希望可以，等之後有機會再說。」
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畢業自穀保家商的強投陳睦衡，先前在並沒有參加中職選秀，而是預計進入國立體育大學，等待旅外合約的機會。沒想到，在U18亞青賽中表現搶眼，分別面對強敵韓國隊、日本隊，不僅展現優異的投球技巧，同時也展現十足的心理抗壓能力，總共主投9.1局沒有失分，獲得最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手共3個獎項。
自從東園國小、長安國中到穀保家商都和他同隊的劉俊緯，在得知陳睦衡將和日職球隊簽下合約後，表示：「他本來就是很有實力的選手，想法也很成熟，把自己的未來規劃的很好，所以也把握住了最後一次挑戰自己身價的機會。」
此外，被問到2人是否討論過，在日職、美職間的抉擇話題，劉俊緯說：「以前有聊過，那時候覺得日本比較好，不是覺得說哪邊的實力比較強或弱，只是覺得至少是亞洲地區，可能文化方面，稍微比較合得來，雖然語言方面還是需要學習。」
最後，談到會不會希望有機會去日本看陳睦衡的比賽，劉俊緯則表示：「希望可以，等之後有機會再說。」