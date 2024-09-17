陳睦衡傳簽約歐力士！十年戰友劉俊緯不意外　慶幸他把握最後機會

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▲味全龍游擊手劉俊緯，過去在國小、國中和高中都和陳睦橫同隊，接受訪問時直言，他是個想法很成熟的選手，並且確實把握住了最後一次挑戰自己身價的機會。（圖／味全龍提供）

陳睦衡簽約歐力士！日本媒體《Daily Sports》在今（17）日的報導中指出，U18亞青中華隊的強投陳睦衡，可能將以50萬美元（約合1592萬元新台幣）加盟日職的歐力士猛牛隊。畢業自穀保家商的強投陳睦衡，先前在並沒有參加中職選秀，而是預計進入國立體育大學，等待旅外合約的機會。沒想到，在U18亞青賽中表現搶眼，分別面對強敵韓國隊、日本隊，自從東園國小、長安國中到穀保家商都和他同隊的劉俊緯，在得知陳睦衡將和日職球隊簽下合約後，表示：「此外，被問到2人是否討論過，在日職、美職間的抉擇話題，劉俊緯說：「最後，談到會不會希望有機會去日本看陳睦衡的比賽，劉俊緯則表示：「希望可以，等之後有機會再說。」