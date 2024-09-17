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羅志祥腫臉照曝光疑整形？他怒甩15張原始自拍　自認45歲維持很好

記者羅偉如／綜合報導

▲羅志祥日前在活動中臉頰浮腫被質疑整形，對此他PO出15張沒修圖的照片反駁，要大家看清楚。（圖／微博）
▲羅志祥日前在活動中臉頰浮腫被質疑整形，對此他PO出15張沒修圖的照片反駁，要大家看清楚。（圖／微博）
藝人羅志祥最近一組照片在網路上瘋傳，許多人認為他的臉部浮腫，明顯和過去不同，質疑他有「進廠維修」，有人拿著照片在網路上提問：「羅志祥是在哪做的醫美啊？怎麼變成這樣了？」，貼文引發大眾關注，該詞條也跟著登上微博熱搜。對此羅志祥本人親自發文回應，並附上15張原相機未修圖自拍照，還表示已經45歲的自己，長這樣已經算很厲害了！

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臉頰浮腫到認不出　羅志祥被質疑整形

昨（16）日一位網友將羅志祥近期演出時的近照PO上網，質疑：「羅志祥是在哪做的醫美啊？怎麼變成這樣了？」，照片中的羅志祥臉頰顯得十分浮腫，幾乎快要認不出是他。

其他網友紛紛留言：「你說這是誰？」、「像杜莎夫人蠟像」、「終於有人說他整容了」、「天哪嚇到我了」，還有人說他應該去和前女友周揚青請教一下怎麼醫美。

▲羅志祥po出多張未修圖自拍照，做著各種表情反駁整形一說。（圖／微博）
▲羅志祥po出多張未修圖自拍照，做著各種表情反駁整形一說。（圖／羅志祥 微博）
羅志祥怒po 15張自拍　無修圖要大家看清楚

不過也有人認為應該是燈光的問題，影片中看起來並沒有那麼糟。今日羅志祥本人親自闢謠，他在微博一口氣PO出15張各種表情的自拍照，全力為自己反駁，寫下：「謝謝大家對於我的臉這麼感興趣，原相機生圖拍攝，請各位看官看清楚喔，也祝大家佳節愉快。」，文末不忘標記該熱搜詞條「羅志祥在哪做的醫美」。

許多粉絲留言安慰他：「別理他們」、「不像45歲的男人」、「怎麼有人40幾歲皮膚還是那麼好」，看到有人直言「真的老了」，羅志祥則親回：「45歲耶，長這樣算厲害了啦！」

▲羅志祥說自己45歲長這樣算很厲害了。（圖／羅志祥 微博）
▲羅志祥說自己45歲長這樣算很厲害了。（圖／羅志祥 微博）

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