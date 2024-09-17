小鬼猝逝4年！歐弟曬哥們「未公開照」　曝兩人私下對話惹淚崩

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▲「小鬼」黃鴻升2020年9月16日猝逝，享年36歲，留給外界滿滿不捨。（圖／翻攝自綜藝玩很大IG）

▲歐弟在IG上曬出小鬼的照片，模樣輕鬆自然。（圖／歐弟IG）

▲小鬼的摯友KID也發聲，曬出《我不是空笑夢》MV封面圖。（圖／KID臉書）

「小鬼」黃鴻升2020年9月16日猝逝，享年36歲，留給外界滿滿不捨，昨（16）日迎來4週年，許多圈內好友都不捨發聲，歐弟（歐漢聲）也不例外，他曝光小鬼未公開照片，曝光他們的私下對話，惹得網友鼻酸，「現在還是很捨不得。」歐弟在IG上曬出小鬼的照片，只見兩人在麵店裡，儘管沒有任何偽裝，卻也沒有引發騷動，他從上俯拍小鬼坐在桌前，小鬼原本在滑手機，發現歐弟在拍照，抬起頭望向鏡頭，模樣輕鬆自然，歐弟也在內文中寫下：「對啊，就像平常的一天，我們隨意的去吃了乾麵，沒人注意到我們。」他也曝光和小鬼私下的對話。歐弟坦言，當時兩人在討論：「煮麵的妹妹皮膚怎麼那麼好，應該是水蒸氣讓毛細孔打開吧⋯。」稀鬆平常的對話卻讓網友們不捨淚崩，紛紛直呼，「可以分享哪一家好吃的乾麵嗎？ 可以踩點一起懷念」、「好想好想他」、「鬼哥去了外太空 暫時不回來了」、「常常想起小鬼！他只是去別的地方罷了！」、「一直都好想小鬼。」事實上，小鬼逝世滿4週年那天，他的摯友KID也發聲，曬出《我不是空笑夢》MV封面圖，並表示，「四年前拍了一個我是主角，達哥（坤達）是配角的MV，謝謝永遠的小隊長！ 今天再來給他聽666遍。」MV開頭就是KID與小鬼的對話訊息，兩人約好睡起來再繼續討論，但卻再也沒有機會完成。