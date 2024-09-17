獨／台北「泰鼎泰式料理」中秋節熄燈！19年平價吃到飽　粉絲不捨

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▲好多人推薦「泰鼎泰式料理」酸辣生蝦。（圖／翻攝自泰鼎泰式料理.敦北店FB）

▲少見同時供應「單點」與「吃到飽」兩種用餐形式的「泰鼎泰式料理」，今中秋節歇業。（圖／翻攝自泰鼎泰式料理.敦北店FB）

▲「泰鼎泰式料理」負責人郭興忠阿忠師，有獨臂刀王之稱，以美味泰國菜圈粉饕客。（圖／翻攝自泰鼎泰式料理.敦北店FB）

▲平價實惠的「泰鼎泰式料理」，用餐時刻常常一位難求。（圖／翻攝自泰鼎泰式料理.敦北店FB）

平價吃到飽美食餐廳又少一家！台北松山區敦化北路上，主打獨臂刀阿忠師現點現炒的「泰鼎泰式料理」，今（17）日中秋節驚傳熄燈。現場提供最便宜630元就能大啖70道泰國菜吃到飽、或每道100元的單點菜色，高CP值圈粉不少；郭興忠阿忠師親口透露躲過了疫情，無奈「因人力因素適逢租約到期」，要下台一鞠躬。眾多粉絲不捨，還釣出從中壢店吃到敦化店的鐵粉喊話，期待東山再起。飄香19年，由獨臂刀王阿忠師掌廚的泰國菜餐廳「泰鼎泰式料理」，只要兩人以上就能以平日午餐630元、晚餐730元，例假日全天780元，用餐90分鐘大啖70道泰國菜吃到飽；或可選擇每道100元的平價單點菜色吃得巧，少見同時提供「單點」與「吃到飽」兩種用餐形式。尤其「泰鼎泰式料理」地點還位在寸土寸金的台北松山區敦化北路上，臨近捷運南京復興站、遼寧夜市，交通十分便利，卻如此平價實惠，難怪常常經過只見店外滿滿都是人潮。更在Google評論上收穫近2千則評論，平均4.0顆星。事實上，早在8月初「泰鼎泰式料理」便於官方粉絲頁放上歇業公告，，要與愛好他們的好朋友說再見。負責人郭興忠阿忠師還親自表示：「躲過了疫情 實在對不起大家 我們要下台一鞠躬了 謝謝」，令眾多粉絲不捨。因為吃美食而認識的好友客人，紛紛感嘆「吃不膩的口味」、「嗚嗚我會想念」，還有人直呼「難過，雙北找不到第二家好吃的泰式料理，尤其是酸辣生蝦、大薄片必點」。不過業者已透露：也收到客人鼓勵「如果有新地點一定繼續支持」、「真的不能沒有泰鼎」，鐵粉真誠力挺：「你們的每一道菜我都很喜歡，看到這個消息讓我很難過，如果換地點繼續營業，我們家會帶著小孩一起支持的，加油餐飲業真的不好做也很辛苦」。更多人敲碗「泰鼎泰式料理」回中壢、來台中、來宜蘭開店，支持者不少。