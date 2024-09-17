仰光房價持續飆高！緬甸內戰引民眾遷徙　價格大漲70%

我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍隊在2021年2月發動政變奪權，緬甸自此陷入動亂，去年底民眾憤而反抗，內戰導致最大城市仰光的房價持續飆高，因為鄉村的民眾正想方設法逃往都市。緬甸房仲業者報告指出，仰光每戶標準公寓的8月平均售價約為5億緬幣（Kyat，以街頭匯率換算約為9.1萬美元），比軍方2021年2月接管政府時的水準，飆漲逾70%，光是今年6、7月間就大漲約30%。隨緬甸軍政府和少數民族武裝團體間的交戰範圍擴大，從陷入戰亂城鎮逃出來的民眾，正湧往緬甸第二大城市曼德勒，促使了愈來愈多曼德勒的居民搬到仰光，因此仰光的房價持續上升。由於戰亂，緬甸民眾正將投資從金融資產轉往房地產，也導致房價高漲。他們擔心緬甸貨幣會進一步貶值，他們的銀行存款也可能不保。高漲的房價已讓許多緬甸當地的大企業發了「戰爭財」，例如知名集團Yoma集團。在頂級公寓StarCity的強勁銷售支撐下，Yoma旗下核心成員Yoma戰略控股，在止於今年3月底的季度轉虧為盈。而今年是緬甸軍政府上台的三週年，泰緬邊境的難民村有增無減，抗爭從大城市如仰光和曼德勒開始，蔓延到全緬甸。軍警強力鎮壓抗議民眾，隨著各邦武裝勢力加入對抗軍政府的行列，全國遍地烽火，死傷無數。