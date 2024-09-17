Disney+台灣訂閱限時5折！老用戶竟不能用　一問客服氣瘋：變韭菜

影音串流平台Disney+近期在部分地區推出期間限定優惠，而台灣也在其中，在9月28日前新用戶訂閱可享年繳1680元優惠，將近是原價的5折。不過這樣的優惠卻讓一大批老用戶不滿表示，「把我們當韭菜割」，詳細原因也引發共鳴。
Disney+官方日前宣布，將在全世界部分地區推出快閃優惠活動，台灣則是從9 月 12 日下午 3:00 開始，至 2024 年 9 月 28 日下午 2:59 截止，在這段期間註冊 Disney+ 高級年費方案，1 年僅1,680元新台幣，相較原本年費3,280元幾乎可以說是5折優惠，相當吸引人。
一位Disney+老用戶在論壇PTT上發文抱怨，表示在今年初Disney+宣布漲價時，就已經有些不滿意，但最終還是穩定的訂閱年繳方案，怎料近期推出的5折超狂優惠，老用戶卻無法享受到，「氣到我直接退訂，客服還提醒：如果退訂也不能用同樣的Email帳號申請本方案哦」，瞬間讓當事人的怒氣瞬間再次升級。
最終原PO也將原本穩定訂閱的老帳號退訂，並創辦了全新帳號訂閱1680元的五折優惠方案，但也不滿表示：「Disney+真的是把既有老客戶當韭菜？」
實際查看Disney+說明中心，在「誰符合優惠資格？」一欄中，的確明確寫著「如要註冊這項限時優惠，使用者必須是 Disney+ 新會員或符合資格的 Disney+ 回歸會員、年滿 18 歲，且目前沒有有效訂閱服務」，這也代表剛續訂的年費老用戶，無法享受到這次優惠方案。
不少有相似遭遇的老用戶也紛紛回應，「我8月20剛買年費，結果問客服說要等合約到期，一點變通的方案都沒有」、「才剛續約欸，真的感受很差」、「死忠的舊客戶反而什麼優惠都沒有」。
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一位Disney+老用戶在論壇PTT上發文抱怨，表示在今年初Disney+宣布漲價時，就已經有些不滿意，但最終還是穩定的訂閱年繳方案，怎料近期推出的5折超狂優惠，老用戶卻無法享受到，「氣到我直接退訂，客服還提醒：如果退訂也不能用同樣的Email帳號申請本方案哦」，瞬間讓當事人的怒氣瞬間再次升級。
最終原PO也將原本穩定訂閱的老帳號退訂，並創辦了全新帳號訂閱1680元的五折優惠方案，但也不滿表示：「Disney+真的是把既有老客戶當韭菜？」
實際查看Disney+說明中心，在「誰符合優惠資格？」一欄中，的確明確寫著「如要註冊這項限時優惠，使用者必須是 Disney+ 新會員或符合資格的 Disney+ 回歸會員、年滿 18 歲，且目前沒有有效訂閱服務」，這也代表剛續訂的年費老用戶，無法享受到這次優惠方案。
不少有相似遭遇的老用戶也紛紛回應，「我8月20剛買年費，結果問客服說要等合約到期，一點變通的方案都沒有」、「才剛續約欸，真的感受很差」、「死忠的舊客戶反而什麼優惠都沒有」。