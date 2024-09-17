蠟瓶糖好吃嗎？中媒發現「吃播網紅口徑一致」　實際評價更加兩極

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▲爆紅零食「蠟瓶糖」多數並未標示食品成分且未經許可販售。（圖／翻攝自微博）

▲蠟瓶糖受網紅「吃播」影響更加熱門。（圖／翻攝自微博）

中國網路「爆款」零食再傳食安疑慮，近期一款標榜天然製造的網紅零食「蠟瓶糖」在各大網購平台上爆紅，但多數並未標示食品成分且未經許可販售，甚至可能含有工業蠟與致癌物質，有中國媒體調查發現，在網路拍片、開直播試吃蠟瓶糖的網紅並不少，甚至還有兒童「出鏡帶貨」介紹蠟瓶糖有多好吃，但實際上買家評價卻相當兩極。蠟瓶糖主要是由蜂蠟製成的外膜，中間包裹糖漿或果醬，由於造型多樣又鮮豔，就像《哈利波特》故事內的「柏蒂全口味豆子」小巧可愛又有五花八門的口味，在不少「吃播網紅」拍片試吃後迅速竄紅，其中還有找來兒童入鏡一口接一口的吃下肚，號稱「雖然蜂蠟不能吞嚥，但『嚼一嚼，吸一吸，再吐出來』很有趣」。中媒《青島日報》調查發現，這類網紅美食部落客或創作者大部分都喊出蠟瓶糖好吃、好玩，再加上蠟瓶糖靠新奇的爆漿口感、價格低廉等特色吸引兒少的好奇心與喜愛，然而也有另一群網紅以「批評蠟瓶糖」吸引流量，例如拍片直言不諱稱「口感像塑膠一樣，全是香精、色素的味道，有點刺鼻」，連吃幾顆後直呼上當，喊「這種糖就是智商稅」等。報導指出，有青島家長一開始對於蠟瓶糖表示懷疑，「蠟還能吃我挺懷疑的，我就上網查了一下，發現這個糖吃的人還真不少，好多人都吃上癮了」，而在網購平台評論區也可以發現，對於蠟瓶糖的評價相當兩極，有消費者稱讚「真的非常好吃」、「口感很奇妙」、「已回鍋購買」，但也有買家明確表示不好吃「不會再好奇了，還是交給吃播吃吧」、「很難吃，果醬有股劣質的臘味」。對此，中國農業大學食品學院教授范志紅也提醒，對於網紅兒童零食要避免盲目跟風，蠟瓶糖屬於新品類，目前缺乏相關品質標準和調查數據，很難說具體會對健康造成哪些影響。這些彩色糖果中的色素成分是什麼，是否過多，也亟待規範管理。中國食品產業分析師朱丹蓬也認為，這些食品大部分沒有國標支持，沒有詳細的配料組成，也沒有風險提示，基本上屬於違法違規的「三無產品」。許多孩子缺乏食品安全意識，因此不能任其遊離在「監管之外」。