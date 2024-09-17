台股ETF受益人數978萬續創高　00919蟬聯人氣王

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台股ETF投資人越跌越買，總人數來到978萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加82450人，來到978萬2627人，為連續29周創新高。觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有2檔，人數增加最多的是將於9/23除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的00919群益台灣精選高息，受益人周增19327人，蟬聯本周人氣王。其他周增超過7000人上榜的還有00878、00915、00929、00918，上述這五檔全部都是台股高息ETF。群益投信表示，台股相關ETF可說是買氣不墜，儘管近期台股波動震盪，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與布局，且觀察自7/11台股大盤自歷史高點回落以來，台股ETF受益人數不減反增，累計已增加逾104萬，更顯見投資人把握評價修正之際，越跌越買、逢低買信心態濃厚。不過群益投信也提醒投資人，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益。群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，聯準會轉向已確定，資金面將不會回到緊縮，下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程，基本面有望呈現成長態勢。謝明志認為，台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程，籌碼面可望逐漸穩定。台股整體來看，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。