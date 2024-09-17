林志穎不再讓Kimi曝光！跟自己慘痛人生有關「不要步上我的後塵」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎2014年宣布，等Kimi（左）上小學就會不再讓他露面。（圖／林志穎IG）

▲林志穎（右）和Kimi 2013年時出演親子實境秀《爸爸去哪兒》，擄獲大票粉絲。（圖／林志穎IG）

林志穎入行33年，憑一張萬年娃娃臉受封「不老男神」，與前女星陳若儀育有3子，他昨（16）日分享長子Kimi的近照，慶祝兒子15歲生日，Kimi 177公分身形讓人感嘆歲月如梭，不過林志穎以後製不讓Kimi的長相曝光，原因可回溯至10年前，父親有感當藝人後失去自由所下的決定，「我希望他（Kimi）能保持童真，上小學後就不會再讓他曝光。」Kimi 2013年、4歲時和林志穎一起錄製真人秀節目《爸爸去哪兒》，兒子爆紅後，夫妻倆的擔憂隨之而來，隔年，林志穎受訪宣布，與老婆陳若儀達成共識，再過2年，Kimi上小學一年級之後就會不再讓孩子露臉，「不希望兒子太耽誤課業，Kimi上了小學就不會再曝光了！所以大家好好珍惜吧！」果然，在Kimi 6歲以後，林志穎只要在粉專放上家人的照片，都會把大兒子的五官用貼圖或濾鏡遮住，或是以背對鏡頭的方式出現，2016年林志穎到北京出席活動，被問到會不會和Kimi參加《爸爸去哪兒》第4季，林志穎回應：「未來很長一段時間，我都不打算帶Kimi參加公開活動了！」理由是為讓孩子往後可以有屬於自己的生活隱私。後來林志穎的老二、老三長大，也是「封臉」不再公開示人，曾經有記者問林志穎，帶Kimi上綜藝節目遭致部分批評，是否後悔過，林志穎否認，直言這是意料中的事，再被問會不會擔心那些非議影響孩子，林志穎說：「他的出生注定不平凡，平時他不管去哪裡，都會受到矚目，因為他是林志穎的小孩。」