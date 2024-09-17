追憶李登輝！林佳龍：最初認識是因對抗國民黨專制獨裁而起

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外交部長林佳龍今（17）日表示，與前總統李登輝認識，最初是因對抗國民黨的專制獨裁而起，然而，透過學術研究與近距離觀察，尤其是系統性地探索「李登輝學」，使他逐漸成為李登輝與台灣這首跨時代交響樂中的一部分。林佳龍日前受邀出席「台灣的聲音III—向李登輝總統致敬」音樂會，聆聽由台灣作曲家金希文為李登輝前總統創作的「第五號交響曲」首演，以及NSO國家交響樂團與台北愛樂合唱團的演出。林佳龍今表示，李登輝辭世至今已經4個年頭，台灣社會也連續4年為他舉辦紀念音樂會，他生前不僅愛好閱讀，也熱愛藝術與音樂。林佳龍提到與李登輝的交情，源自奇美集團創辦人董事長許文龍的引介，「兩位前輩不僅是多年知己，也都對音樂懷有深厚的愛好」；他說，音樂能傳達難以言喻而珍貴的心聲，李登輝除了是古典樂的知音，更畢生致力守護台灣的民主與自由，堪稱「台灣民主最深的知音」。談到對李登輝的認識，林佳龍表示，最初是因為對抗國民黨專制統治而起，其後透過學術研究與近距離觀察系統性地探索「李登輝學」，使他逐漸成為李登輝與台灣這首跨時代交響樂的一部分。林佳龍指出，他見證李登輝這位「變革型領導者」在內外壓力下帶領台灣擺脫獨裁、走向自由民主，同時解放了長期被壓抑的台灣聲音，如「民之所欲，長在我心」及「台灣就交給你們了」等李登輝的名言，至今仍深刻影響台灣社會，給予台灣人民克服困難的勇氣和自信，成就今日容納各種不同旋律的台灣共同體。林佳龍指出，李登輝的一生與台灣這片土地緊密相連、與台灣人民的命運共同起伏，他為家庭、社會國家乃至人類傳達了何謂「永恆不死台灣人」的堅定精神，其遺留的民主和自由價值如同一首首永恆的樂曲，成為台灣社會最珍貴的資產。林佳龍說，紀念音樂會是對李登輝最好的懷念方式，感謝許遠東先生暨夫人紀念文教基金會、李登輝基金會及白鷺鷥文教基金會合辦這場紀念音樂會，期許所有聽眾都能在音樂中找到屬於自己的「台灣的聲音」，並成為台灣民主的知音，共同守護李登輝留給台灣的精神與意志，持續陪伴民主台灣向前邁進。