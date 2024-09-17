大阪金龍拉麵慘遭斷尾！哭哭巨龍尾巴還能看到　鄰居螃蟹用螯夾起

日本大阪道頓堀知名拉麵店「金龍拉麵」，其標誌性的地標立體金龍招牌在8月底慘遭斷尾，引發大批觀光客不捨。不過店家老闆腦筋動得相當快，不但在斷尾當天就讓巨龍變成哭哭版本，近期還為了拉抬商圈聲勢，出借巨龍斷尾給鄰居螃蟹店，畫面曝光再度引爆大批網友盛讚。
說到大阪大阪道頓堀，除了固力果人以及唐吉訶德摩天輪之外，當地也有許多頗具特色的巨型招牌，而最具代表性的就是金龍拉麵的巨龍，但因為巨龍尾巴在空中越界，引發隔壁地產公司不滿，雙方對簿公堂，最終巨龍拉麵敗訴，龍尾突出部分必須移除。
而在8月23凌晨展開的拆除作業相當迅速，工程人員僅花30分鐘就拆掉「金龍尾巴」，還將龍頭的眼睛上加了大大淚珠，象徵被斷尾的痛楚，超具創意的做法也讓金龍拉麵的聲勢大漲。
不過金龍拉麵店老闆的創意還不止於此，今（17）日在附近的かに源螃蟹店，巨大的螃蟹立體看板上，大大的蟹螯竟然夾著先前被切除的金龍斷尾，也讓大批網友笑稱，「果然是專屬於大阪人的幽默，太喜歡了」、「螃蟹先生！原來是你」、「找到金龍斷尾的兇手了」。
事實上，這是金龍拉麵店老闆為了活化道頓堀商圈，決定出借龍尾給附近的的螃蟹店，而螃蟹店也暖心打氣，在招牌掛上「金龍桑，要振作起來阿」，不過夾著龍尾的螃蟹有著期間限定，預計展示到10月10日止。
🟡哭哭巨龍觀賞地點
店家名稱：金龍拉麵 道頓堀店
地址：Chome-7-26 Dotonbori, Chuo Ward, Osaka
🟡夾走巨龍尾巴的螃蟹在這
店家名稱：大阪かに源道頓堀店
地址：Osaka, Chuo Ward, Dotonbori, 1 Chome−6−6 4F
夾著巨龍尾巴觀賞時間：即日起至2024年10月10日
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而在8月23凌晨展開的拆除作業相當迅速，工程人員僅花30分鐘就拆掉「金龍尾巴」，還將龍頭的眼睛上加了大大淚珠，象徵被斷尾的痛楚，超具創意的做法也讓金龍拉麵的聲勢大漲。
不過金龍拉麵店老闆的創意還不止於此，今（17）日在附近的かに源螃蟹店，巨大的螃蟹立體看板上，大大的蟹螯竟然夾著先前被切除的金龍斷尾，也讓大批網友笑稱，「果然是專屬於大阪人的幽默，太喜歡了」、「螃蟹先生！原來是你」、「找到金龍斷尾的兇手了」。
事實上，這是金龍拉麵店老闆為了活化道頓堀商圈，決定出借龍尾給附近的的螃蟹店，而螃蟹店也暖心打氣，在招牌掛上「金龍桑，要振作起來阿」，不過夾著龍尾的螃蟹有著期間限定，預計展示到10月10日止。
🟡哭哭巨龍觀賞地點
店家名稱：金龍拉麵 道頓堀店
地址：Chome-7-26 Dotonbori, Chuo Ward, Osaka
🟡夾走巨龍尾巴的螃蟹在這
店家名稱：大阪かに源道頓堀店
地址：Osaka, Chuo Ward, Dotonbori, 1 Chome−6−6 4F
夾著巨龍尾巴觀賞時間：即日起至2024年10月10日