64歲徐乃麟遭爆「再5年退休」！熊熊揭他私下真實面：LV包用40年

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人徐乃麟在演藝圈中闖蕩多年，主持過無數的節目，一直以來憑著直率的個性和獨特的主持風格，獲得不少粉絲喜愛。（圖／徐乃麟臉書）

▲熊熊（左）和徐乃麟（右）曾一起主持過節目《挑戰吧！大神》5年。（圖／熊熊IG）

綜藝大哥徐乃麟（乃哥）今（17）日迎來65歲生日，不少圈內藝人都獻上祝福，包括同月生日的熊熊（卓毓彤），兩人曾搭檔主持，也培養出絕佳默契，她特別在IG發文祝賀大哥，同時曝光對方私下真面目，LV包用了40年都不丟，曝光徐乃麟再主持5年就要退休，丟下震撼彈，立刻在網路上掀起熱烈討論。《NOWnews今日新聞》進一步求證熊熊經紀人，截稿前未回應。熊熊在IG發文透露，自己在演藝圈最喜歡的前輩就是徐乃麟，由於她和徐乃麟曾一起主持過節目《挑戰吧！大神》5年，兩人又都是處女座、B型，生肖又是「六合」，熊熊忍不住大讚對方：「跟乃哥工作永遠只會準時或提早，絕對不會延遲！總是自己一個人來工作，什麼事情都親力親為、超沒架子！」熊熊表示，徐乃麟十分節儉，儘管出道多年，在演藝圈早有一席之地，不需要擔心經濟狀況，但卻不會揮霍錢財，「一個LV包用了40幾年已經破了都捨不得丟！但對大家卻很大方！喜歡喝茶跟花生！早餐吃到好吃包子就很開心！有夠可愛。」他坦言，徐乃麟不僅愛家、愛老婆、愛小孩，又愛孫、愛狗、疼愛後輩。大家對徐乃麟的印象多是愛生氣，熊熊也澄清：「說真的乃哥真的一點也不兇，除了聲音宏亮是真的，他骨子裡就是個暖心的乃爸！真的很羨慕徐新洋。」她感激表示，很榮幸自己能跟在徐乃麟身邊學習，最後更大爆料：「乃哥說再主持5年就退休！希望自己也會繼續存在他許願的那5年。」重磅爆料立刻引發熱議。《NOWnews今日新聞》進一步求證熊熊經紀人，截稿前未回應。