中信兄弟徐基麟手肘不適緊急退場！單局3次死球1保送無失分創紀錄

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徐基麟退場！中職中信兄弟徐基麟今（17）日在主場面對富邦悍將先發，這僅是他傷癒歸隊的第2場先發，不過在首局連續保送後，就身體出現狀況提前退場，由魏碩成接替投球。比賽一開始徐基麟就對周佳樂投出四壞保送，接下來雖然周佳樂被牽制出局，再讓池恩齊擊出滾地球出局，不過接下來面對張育成和申皓瑋。本季徐基麟在賽季初表現出色，不過在5月身體稍有疲勞，肩膀有緊繃的狀況，因此先下到二軍調整。9月徐基麟歸隊先發，4日面對台鋼雄鷹的比賽，先發3.2局就失4分退場，傷後第2場先發則是出現身體不適的狀況提前下場。◎富邦悍將 單局連續三次死球【聯盟史上第二次；第一次：1996/5/16三商V.S.統一@台南，四局下】◎中信兄弟 單局三死球無失分【聯盟史上第二次；第一次：2022/5/24樂天V.S.中信兄弟@台東，一局上】