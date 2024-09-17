子瑜吃飯配餅乾？娜璉笑瘋質疑節目效果　粉絲認證「正港台南人」

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▲子瑜示範餅乾配飯吃法，並強調真的很好吃。（圖／YouTube TWICE）

▲子瑜說餅乾配飯超好吃，成員娜璉笑瘋，認為子瑜是在做節目效果。（圖／YouTube TWICE）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜最近推出真人實境秀《All abouTZU》，在昨（16）日正式開播。今日播出的第2集中，子瑜突然表示自己小時候都把餅乾拿來配飯吃，還親自示範吃了一口給成員們看，讓娜璉當場大爆笑，質疑子瑜是在做節目效果，粉絲們看了則直呼：「子瑜可是正港台南人！」，愛吃甜就是台南人最大特點沒錯。子瑜在本月初以SOLO之姿正式出道，發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，成為TWICE中第三個SOLO出道的成員。除了專輯以外，公司也替子瑜準備了許多企劃，這次的《All abouTZU》是首次以子瑜一人展開的真人秀節目，粉絲們對於可以看到不同面貌的子瑜，都感到既感動又開心。在今日播出的第2集《All abouTZU》中，TWICE成員們為了日本的工作行程前往東京，參與音樂節目Music Station的錄製。之後畫面來到節目待機室，正在用餐的子瑜，一邊吃一邊對著鏡頭和成員們閒聊，子瑜突然說：「你們知道我小時候都怎麼吃飯嗎？我都餅乾配飯吃。」，一旁的娜璉則立馬質疑：「別騙人了！」然而子瑜真的示範將餅乾放上白飯上並一口吃下去，還津津有味地說：「超級好吃！」，讓目睹一切的娜璉整個笑翻，認為子瑜是因為在錄真人秀，為了節目效果才這樣，直呼子瑜真的是「為節目而生的怪物」，子瑜則是不斷強調：「我是說真的啦！」粉絲看了片段也是跟著笑到不行，大讚子瑜不愧是姐姐們公認最搞笑的成員，無厘頭的行動總是充滿笑點，不刻意搞笑才是最好笑的，還有人表示相信子瑜真的會那樣吃，因為子瑜可是正港的台南人啊！生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》