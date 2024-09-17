全家霜淇淋新口味突襲！「阿芙佳朵」淋上濃縮咖啡　買1送1限3天

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▲全家開賣「阿芙佳朵」新口味霜淇淋。（圖／全家提供）

▲全家9月20日起至9月22日，康康五優惠包括全家霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）

▲使用OPENPOINT行動隨時取購買霜享券享「雪淋霜」，任選8件333元。（圖／7-11提供）

全家霜淇淋新口味突襲開賣，明（18）日起歡慶國際咖啡月，全家開賣「阿芙佳朵」霜淇淋，也就是小農牛奶口味淋上義式濃縮咖啡，搭配價格只要65元，並且自9月20日起至9月22日康康五優惠提早曝光，本週又有全家霜淇淋買一送一活動登場，讓你吃冰消暑的同時，還能省荷包！全家歡慶國際咖啡月，自9月18日起突襲開賣「阿芙佳朵」霜淇淋，將小農牛奶口味淋上濃醇濃縮咖啡，冰熱苦甜美味融合，限店販售，並且只提供杯裝，單杯特價65元。並且9月18日起至10月1日，大杯卡布奇諾限時特價只要49元，（會員限定）。此外，全家本週康康五優惠提早曝光，自9月20日起至9月22日，又有霜淇淋（不限制口味）買一送一，包括古娃娃聯名口味，「日式煎茶」以及「醇厚焙茶」霜淇淋，選用日本飲用好感度最高的「煎茶」來研發，採傳統日式茶道「蒸製」方式製作，經過揉捻、焙乾等工藝淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；外表深褐色的「醇厚焙茶」則是將煎茶高溫焙煎出渾厚茶韻。不過康康五霜淇淋買一送一優惠，，民眾在活動期間想要購買，可以向店員進一步確認優惠資訊。7-11則是即日起至9月30日，使用OPENPOINT行動隨時取購買霜享券享「雪淋霜」霜淇淋或酷聖石複合店冰品（2oz冰淇淋與酷聖石霜淇淋）任選8件333元。目前7-11霜淇淋口味為「統一木瓜牛乳霜淇淋」，將兒時回憶「統一木瓜牛乳」首度變身成霜淇淋新口味，不僅鮮橘色的外觀很搶眼，口味上奶香濃郁，也是十分誘人，每支原價49元。