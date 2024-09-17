中國公開賽／李佳豪苦戰三局！艱辛打敗中國天敵　晉級男單16強

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台灣羽球好手25歲的李佳豪今年逐漸打出成績，日前曾在南韓公開賽殺入決賽並奪下亞軍，台北羽球公開賽也打入4強。不過本場比賽碰上「天敵」陸光祖，首局雙方7度戰成平手，李佳豪一度取得20：16領先，但未能把握住4個局末點機會，遭陸光祖扳平，雙方一路苦戰，李佳豪在22平時頂住壓力，連拿2分，拔得頭籌。陸光祖在次局於4平時連拿5分，搶得先機，之後又不斷施壓，將領先擴大，並取得多達10個局點，無懸念扳回一城。