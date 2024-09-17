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中國公開賽／李佳豪苦戰三局！艱辛打敗中國天敵　晉級男單16強

記者廖聿偉/綜合報導

▲中國羽球公開賽，李佳豪碰上中國強敵陸光祖，雙方鏖戰3局才艱辛獲勝。（圖／記者葉政勳攝）
▲中國羽球公開賽，李佳豪碰上中國強敵陸光祖，雙方鏖戰3局才艱辛獲勝。（圖／記者葉政勳攝）
台灣羽球好手李佳豪今(17)日在超級1000系列中國羽球公開賽，碰上中國強敵陸光祖，雙方鏖戰3局，李佳豪艱辛地以24：22、11：21、21：18獲勝，闖進男單16強。

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25歲的李佳豪今年逐漸打出成績，日前曾在南韓公開賽殺入決賽並奪下亞軍，台北羽球公開賽也打入4強。

不過本場比賽碰上「天敵」陸光祖，李佳豪前5次交手都落敗，不過有3場都打滿3局，顯示雙方落差並沒有太大。

李佳豪三局大戰艱辛獲勝

首局雙方7度戰成平手，李佳豪一度取得20：16領先，但未能把握住4個局末點機會，遭陸光祖扳平，雙方一路苦戰，李佳豪在22平時頂住壓力，連拿2分，拔得頭籌。

陸光祖在次局於4平時連拿5分，搶得先機，之後又不斷施壓，將領先擴大，並取得多達10個局點，無懸念扳回一城。

李佳豪在第三局中段一度取得16：11大幅領先，未料陸光祖回敬一波6：1的反擊，將戰局追成17平，所幸李佳豪及時回穩，連拿3分，取得3個賽末點，最終也將勝利納入囊中。

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