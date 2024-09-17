曾志偉出道50年第一次！接下台灣大型綜藝　合作2重量級網紅來賓

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▲《夜市王》巨星陣容主持人Lulu黃路梓茵（左起）、評審Alizabeth娘娘、評審曾志偉、評審韓勾ㄟ金針菇、主持人阿達及美麗本人。（圖／緯來提供）

▲Alizabeth娘娘（右起）、曾志偉及韓勾ㄟ金針菇熱愛台灣美食，首次參與台灣大型綜藝評審工作。（圖／緯來提供）

節目《夜市王》除邀請到黃金主持陣容Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持外，第二波再發布重量級評審卡司，由香港影視圈最具代表性人物，集演員、主持人、電影製作人於一身的香港影帝曾志偉擔任評審，還有來自國際人氣網紅「Alizabeth娘娘」及「韓勾ㄟ金針菇」，其中曾志偉是從影入行50年，首次接下台灣大型美食競賽節目邀約。曾志偉出任評審長一職，問起契機為何，他用招牌的笑聲說：「我喜歡吃呀，我喜歡跟觀眾分享呀！」把他一向想要把歡樂帶給觀眾的心情表露無遺。不過既然身為評審長，曾志偉對於評比可絲毫不含糊，不僅邊吃邊認真做筆記，還強調色、香、味都重要，「我把賣相考量也放進去，不只是要味道好，要讓人看了就想吃。」至於擔任評審長最困難的地方是什麼，他很認真地說：「節目裡已經集結了台灣最厲害的夜市美食，真的很難評，因為都好吃，你說哪一個最好吃呢，真的是很糾結。」來自泰國的評審Alizabeth娘娘，因為評論料理直言不諱一炮而紅，開啟了他的影片創作者之路，此次擔任評審，是首次橫跨電視節目作品的嘗試，娘娘表示，以前從沒和曾志偉合作過，但感覺並不陌生，「 因為我有跟寶儀姐合作過，所以一看到志偉哥感覺很親切。」對台灣小吃如數家珍的娘娘說：「我只有花蓮的夜市沒有去過，其他都去過，我也不怕吃臭豆腐，但只有比較怕痛風而已。」他也幽默直呼：「夜市的主委看起來都不好惹，希望評分完後可以安全地回家躺在家裡的浴缸， 而不是油鍋。」引起現場大笑。來自韓國的韓勾ㄟ金針菇，第一次參與這麼大型的節目製作，坦言不緊張是騙人的，即便自己已經在腦中練習很多遍：「我的頭腦裡面是表現很好，但我覺得我的笑容可能有點僵硬，請大家多多指教，希望後面表現越來越好。」熱愛台灣美食的金針菇談到夜市小吃，透露最喜歡吃的就是鹹酥雞、章魚燒、麻辣臭豆腐、雞蛋糕等，能擔任《夜市王》評審的好處就是，所以一次可以吃到很多夜市美食，讓她大呼：「賺到了！而且我的胃很長，都吃得下！」