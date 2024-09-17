孫綻才剛認愛米可白！自曝有「大男人」主義　哀嘆：相處上有摩擦

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▲孫綻自曝自己有想結婚的念頭，更表示看見好友家庭美滿，讓他十分嚮往。（圖／東風衛視 YouTube）

▲孫綻表示自己原先是「按表操課」的人，喜歡事先規劃，所以在和米可白的相處上，有時候會爆發衝突。（圖／東風衛視 YouTube）

▲米可白（右）與孫綻（左）感情相當甜蜜。（圖／IG mimi00419）

近期因出演八點檔《追分成功》而結緣的米可白與孫綻，8月才剛認愛，沒想到近日男方被問到結婚進度時，他便認真回答表示：「有在朝那個方向走。」讓粉絲超級驚喜，不過孫綻近日登上綜藝節目《單身行不行》時，卻表示先前兩人在相處上時常有摩擦，更自曝自己非常「大男人」，更直言：「什麼事都是我說了就算。」讓來賓相當訝異。孫綻在節目中表示，自己看見好友馬國賢結婚生子、家庭美滿，讓他十分嚮往：「看到別人這麼幸福，我也試著想要看看我的幸福到底可以怎麼做？」但又表示因為結婚這類的話題比較嚴肅，於是他只能用旁敲側擊的方式去表達，「我現在都不太敢講，就是變成可能是用可能旁敲側擊、聊天啊，比較輕鬆的方式去說，看到他們很幸福啊，先保持一個輕鬆自在的相處。」不只如此，孫綻更脫口驚人言論，表示自己是長子，所以自認個性很大男人，什麼事都是「我說了算」，喜歡將事情條列，按表操課，「可是如果稍有一點，跟我預期之外的事情，我就會很毛躁。」直到和米可白相處後也漸漸有了改變。孫綻更自曝自己的缺點：「我時間抓得很緊，沒有彈性，所以在相處上就會一些這種摩擦，可能另一半她就是覺得出去玩要漂漂亮亮，要準備好然後再出去，我就會說：『快一點，妳怎麼可以化這麼久的妝？我們已經要趕不上高鐵了。』」後續則表示自己現在與米可白在一起後，已經有了新的體悟：「其實抓這麼緊，兩個人沒有彈性，去了也不開心，就算我們趕到了，匆匆忙忙、滿頭大汗，就算遲到也可以看到不同風景。」坦言是一直到遇見米可白，並深度相處過後才有所改變，間接放閃讓所有來賓都會心一笑。