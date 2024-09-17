美軍P-8A反潛機航經台灣海峽　國防部：海空域狀況正常

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國防部今（17）日表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機8架次，其中4架次共機逾越海峽中線，另有共艦7艘次、公務船2艘次，持續在台海周邊活動。另外，國防部也表示，美軍P-8A機一架，今日上午由南向北航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。P-8A「海神」（Poseidon）為服役40多年的P-3C獵戶座（Orion）反潛巡邏機的後繼機，被譽為「美軍最強反潛機」，美國海軍預計購買122架P-8A，並於2013年開始擔任戰備，以取代現有超過200架老舊的P-3C反潛機。P-8A的機體改良自波音737客機。根據製造商波音公司宣稱，P-8A 可有效在陸地和水上執行各項任務，包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等；武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM 遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等。為了圍堵中國，美國已於2014年於日本神奈川縣的美國海軍厚木基地（Atsugi Air Base）部署P-8A反潛巡邏機。除美軍外，澳洲、紐西蘭、南韓、印度（稱為P-8I）、挪威、英國與德國都是P-8A反潛巡邏機的使用國。