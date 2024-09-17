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中秋節大樂透頭獎飆2.1億！9/17完整獎號出爐 　百萬紅包還剩45組

記者潘毅／綜合報導

▲今（17）日是一年一度的中秋佳節，大樂透第113088期晚間開獎，本期頭獎上看2.1億元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（17）日是一年一度的中秋佳節，大樂透第113088期晚間開獎，本期頭獎上看2.1億元。（示意圖／NOWnews資料照）
今（17）日是一年一度的中秋節，大樂透第113088期也在晚間開獎，本期頭獎上看2.1億元，獎號為26、34、35、40、44、46，特別號為32，另外今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。而台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動也已經開始，目前還剩下45組百萬紅包尚未送出，提醒各位彩迷們趕緊拿出彩券，看看是否幸運中獎！

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🟡9/17完整中獎號碼

大樂透獎號：26、34、35、40、44、46，特別號為32。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

今彩539：07、09、31、38、39。

39樂合彩：07、09、31、38、39。

3星彩：877。

4星彩：4561。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

今年中秋節期間，台彩將加開大樂透「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，除了大樂透當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元。

若民眾幸運對中大樂透加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

▲大樂透（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透今晚頭獎上看2.1億元，還有45組百萬紅包可以對。（圖／記者顏真真攝）

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