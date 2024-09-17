味全龍11：1痛擊台鋼雄鷹！曹祐齊投滿5局僅失1分　打線狂敲12安

味全龍今（17）日依然在台北大巨蛋出賽，4連戰最後的對手是台鋼雄鷹。面對台鋼先發楊達翔，味全本場打線大爆發，首局攻下2分，3局下更是安打連發，並靠著台鋼的守備失誤，單局就灌入5分，後續在4局下靠著張政禹的清壘安打拉開分差。最終，味全以11：1痛擊台鋼，而先發曹祐齊則是主投5局僅失1分，收下本季第1場勝投。
猛龍開局搶分 3局狂灌5分
味全在首局就攻佔上得點圈，分別靠著劉基鴻的安打，以及蔣少宏的內野滾地球，跑回2分。比賽來到3局上，味全再次攻佔上一、二壘，劉基鴻敲出適時的中左外野深遠安打，率先打回1分，後續台鋼守備端接連發生問題，包含曾子祐回傳失誤，以及陳文杰漏接高飛球的守備瑕疵，味全最終在單局狂敲出5支安打，一舉灌入5分，3局結束以取得7：0領先。
4局上，台鋼不甘示弱開啟反攻，王柏融敲出帶有1分打點安打，可惜張肇元敲出雙殺打，杜家明也打出右外野界外高飛球遭到接殺，沒能延續攻勢，味全7：1台鋼。比賽4局下，龍隊攻佔滿壘，張政禹一棒敲出清壘的三壘安打，幫助球隊再添3分，拿莫．伊漾接著打出有1分打點的高飛犧牲打，味全將領先擴大到11：1。
龍隊鐵牛棚守成 台鋼慘吞4連敗
味全曹祐齊首次以先發出賽，投完5局比賽，被敲3支安打失1分，後續由「龍王」王維中、呂詠臻、吳君奕和林子昱接替登板投球，雙方在比賽後半段都沒有在添下分數，最終味全就以11：1擊敗台鋼，而台鋼也吞下近期的4連敗。
打者部分，郭天信繳出3安猛打賞，而張政禹、劉基鴻和吉力吉撈．鞏冠 都敲出單場雙安。倘若中信兄弟今（17）日交手富邦悍將的比賽吞敗，味全將能夠把下半季封王的魔術數字凍結在M10，而如果兄弟獲勝的話，魔術數字則會改寫為M9。
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味全在首局就攻佔上得點圈，分別靠著劉基鴻的安打，以及蔣少宏的內野滾地球，跑回2分。比賽來到3局上，味全再次攻佔上一、二壘，劉基鴻敲出適時的中左外野深遠安打，率先打回1分，後續台鋼守備端接連發生問題，包含曾子祐回傳失誤，以及陳文杰漏接高飛球的守備瑕疵，味全最終在單局狂敲出5支安打，一舉灌入5分，3局結束以取得7：0領先。
4局上，台鋼不甘示弱開啟反攻，王柏融敲出帶有1分打點安打，可惜張肇元敲出雙殺打，杜家明也打出右外野界外高飛球遭到接殺，沒能延續攻勢，味全7：1台鋼。比賽4局下，龍隊攻佔滿壘，張政禹一棒敲出清壘的三壘安打，幫助球隊再添3分，拿莫．伊漾接著打出有1分打點的高飛犧牲打，味全將領先擴大到11：1。
龍隊鐵牛棚守成 台鋼慘吞4連敗
味全曹祐齊首次以先發出賽，投完5局比賽，被敲3支安打失1分，後續由「龍王」王維中、呂詠臻、吳君奕和林子昱接替登板投球，雙方在比賽後半段都沒有在添下分數，最終味全就以11：1擊敗台鋼，而台鋼也吞下近期的4連敗。
打者部分，郭天信繳出3安猛打賞，而張政禹、劉基鴻和吉力吉撈．鞏冠 都敲出單場雙安。倘若中信兄弟今（17）日交手富邦悍將的比賽吞敗，味全將能夠把下半季封王的魔術數字凍結在M10，而如果兄弟獲勝的話，魔術數字則會改寫為M9。