味全龍11：1痛擊台鋼雄鷹！曹祐齊投滿5局僅失1分　打線狂敲12安

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▲味全龍先發投手曹祐齊，本季首度先發，主投5局僅失1分，幫助味全以11：1大勝台鋼雄鷹，賽後獲選為單場MVP。（圖／記者林柏年攝）

味全龍今（17）日依然在台北大巨蛋出賽，4連戰最後的對手是台鋼雄鷹。最終，味全以11：1痛擊台鋼，而先發曹祐齊則是主投5局僅失1分，收下本季第1場勝投。味全在首局就攻佔上得點圈，分別靠著劉基鴻的安打，以及蔣少宏的內野滾地球，跑回2分。比賽來到3局上，味全再次攻佔上一、二壘，劉基鴻敲出適時的中左外野深遠安打，率先打回1分，4局上，台鋼不甘示弱開啟反攻，王柏融敲出帶有1分打點安打，可惜張肇元敲出雙殺打，杜家明也打出右外野界外高飛球遭到接殺，沒能延續攻勢，味全7：1台鋼。，而台鋼也吞下近期的4連敗。打者部分，郭天信繳出3安猛打賞，而張政禹、劉基鴻和吉力吉撈．鞏冠 都敲出單場雙安。倘若中信兄弟今（17）日交手富邦悍將的比賽吞敗，味全將能夠把下半季封王的魔術數字凍結在M10，而如果兄弟獲勝的話，魔術數字則會改寫為M9。