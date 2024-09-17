林襄現場示範性感照秘訣！自爆：邊滑手機邊拍寫真　男星看到失魂

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▲味全龍啦啦隊「小龍女」詩雅（左起）、李芷霖、馬妹、林襄、小映參與《娛樂百分百》新單元「挑戰娛樂城」錄製。（圖／八大提供）

▲《娛樂百分百》推出新單元「挑戰娛樂城」，節目主持人帶領班底隊與來賓進行天堂路闖關。（圖／八大提供）

節目《娛樂百分百》推出新單元「挑戰娛樂城」，由節目主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒與李懿、紀卜心、孫生、徐謀俊與來賓進行遊戲對抗，林襄也現場示範拍攝性感照的秘訣，透露自己會邊滑手機邊拍寫真，超強魅力連徐謀俊都被電到失魂，猜題不斷失敗。節目新推出「挑戰娛樂城」單元，由主持群組成寶石獵人隊伍，與來賓隊味全龍啦啦隊「小龍女」林襄、李芷霖、詩雅、馬妹、小映等人進行遊戲對抗，最終積分較高的隊伍將獲得勝利。只見「小龍女」一出場還做起秀寶石儀式，糗的是在黃偉晉直呼「好酷」之後，卻遭李芷霖無情爆料：「你覺得很酷嗎？可是我剛看到我們彩排的時候你坐在旁邊滑手機！」讓黃偉晉只能不好意思地說：「你幹嘛那麼follow我！」在見到啦啦隊成員時，一向頗有勝負欲的徐謀俊也難敵魅力，遊戲過程數次像是失了魂般，猜題都失敗，讓黃偉晉、賴晏駒忍不住中斷遊戲喊停，直呼：「玩不下去了！」此外，推出全新寫真集的林襄等人，爆料拍攝寫真集時馬妹相當緊張，馬妹解釋說：「因為是第一次面對鏡頭。」反觀林襄淡定表示：「因為已經拍第三本，我就邊滑手機邊拍。」因此當進行「版面爭奪戰」遊戲時，林襄大方分享拍攝性感照訣竅「眼神迷濛、用嘴巴呼吸」，黃偉晉當場現學現賣擺pose，卻立刻遭大家吐槽「像喝醉」，遊戲正式開始時，林襄果然發揮超強拍照實力，即使在慌亂之中仍能「夢幻」入鏡，反觀黃偉晉為了搶畫面一度滑壘跌倒，就連自己也難為情直說：「有什麼好玩到腳扭到，好痛！」最後模糊入鏡的模樣，陳零九卻也驚吐：「黃偉晉這樣很像蕭敬騰。」