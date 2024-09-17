Meta全平台封殺俄羅斯官媒　控涉網路操弄、干預外國事務

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跨國科技企業、臉書母公司Meta宣布將開始禁止俄羅斯官媒使用旗下平台，指控這些被克里姆林宮控制的媒體，在網路上利用欺騙手段進行秘密影響力行動，因此決定禁止這些媒體使用旗下平台。綜合外媒報導，Meta官方在聲明當中指出，經過仔細考量，決定擴大對俄羅斯官媒的禁令執行力度，這是因為他們發現俄羅斯官媒以透過欺瞞方式進行秘密影響力行動，涉及干預他國事務等活動。Meta也列出被列入黑名單的多家俄羅斯新聞媒體，包含俄羅斯電視台（RT）、今日俄羅斯（Rossiya Segodnya）等，這些機構或組織被禁止使用旗下所有平台，包括臉書、Instagram、Threads、WhatsApp與旗下VR部門 Reality Labs等。此前，Meta已限縮俄羅斯官方在旗下平台投放廣告、減少其貼文曝光率。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則抨擊，「針對俄羅斯媒體的這種選擇性行為是不可接受的」，並且稱「Meta 的這些行為正在抹黑自己」。美國司法部本月稍早指控2名今日俄羅斯電視台員工，給予美國企業「Tenet Media」近1000萬美元（約新台幣3.18億元）製作有利於俄羅斯利益的內容，並企圖藉此影響2024美國總統大選。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也為此強調，各國應像看待秘密情報行動一樣對待今日俄羅斯電視台相關活動，今日俄羅斯電視台則反控美方行為是在阻撓其作為新聞機構運作。