曹祐齊本季首度先發就奪勝！葉總直呼完美　期待徐若熙關機後接棒

曹祐齊本季首度先發就奪勝！味全龍年輕小將曹祐齊，去年10月進行手肘骨刺手術後，休養及復健將近1年後，今（17）日首度在一軍比賽先發出賽，繳出5局僅失1分好投，奪下個人本季第1勝。總教練葉君璋賽後接受訪問，直呼曹祐齊表現很完美，超乎原先預期的3局，並表示陣中多了1個可以期待的好投手，期待能在徐若熙關機後，接下本土先發投手的輪值任務。
葉總大讚表現完美 期待接棒徐若熙
自從去年10月進行手術後，曹祐齊自今年6月開始在二軍進行復健賽，直到8月尾聲才首次在一軍後援登板。對於曹祐齊本場先發5局失1分的好投，葉君璋表示：「他的表現算是很完美，比我想像的還要進入狀況，原本想說能投滿3局就很滿意了，因為一軍張力比較高，而且也有開刀的問題，所以一直很小心的去用他，看得出來是狀況越來越好。」
此外，葉總也說道：「球隊多了1個可以期待的好投手，後面還會讓他投，因為原本就定位在先發投手，如果徐若熙後面不能投的話，就會交給他。」賽前葉總接受訪問，曾透露徐若熙本季最後一場先發，應該會是在26日、27日在天母棒球場迎戰統一獅的其中1場賽事。
首度攻蛋好緊張 感謝隊友火力支援
曹祐齊賽後接受訪問，坦言：「今天先發比生涯第一次先發還緊張，因為知道是在大巨蛋，而且也很久沒比賽，謝謝隊友打很多分數回來，所以後面就比較沒有這麼緊張。」
談到本季首度回歸就在大巨蛋投球，曹祐齊開玩笑說道：「可以在這麼好的球場投球，真的蠻幸福的，而且現在這個球場有冷氣吹，平常都是要找冷氣吹，現在這裡是要找比較溫暖的地方，怕會冷掉。」
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自從去年10月進行手術後，曹祐齊自今年6月開始在二軍進行復健賽，直到8月尾聲才首次在一軍後援登板。對於曹祐齊本場先發5局失1分的好投，葉君璋表示：「他的表現算是很完美，比我想像的還要進入狀況，原本想說能投滿3局就很滿意了，因為一軍張力比較高，而且也有開刀的問題，所以一直很小心的去用他，看得出來是狀況越來越好。」
此外，葉總也說道：「球隊多了1個可以期待的好投手，後面還會讓他投，因為原本就定位在先發投手，如果徐若熙後面不能投的話，就會交給他。」賽前葉總接受訪問，曾透露徐若熙本季最後一場先發，應該會是在26日、27日在天母棒球場迎戰統一獅的其中1場賽事。
首度攻蛋好緊張 感謝隊友火力支援
曹祐齊賽後接受訪問，坦言：「今天先發比生涯第一次先發還緊張，因為知道是在大巨蛋，而且也很久沒比賽，謝謝隊友打很多分數回來，所以後面就比較沒有這麼緊張。」
談到本季首度回歸就在大巨蛋投球，曹祐齊開玩笑說道：「可以在這麼好的球場投球，真的蠻幸福的，而且現在這個球場有冷氣吹，平常都是要找冷氣吹，現在這裡是要找比較溫暖的地方，怕會冷掉。」