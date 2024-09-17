曹祐齊本季首度先發就奪勝！葉總直呼完美　期待徐若熙關機後接棒

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▲味全龍先發曹祐齊，賽後受訪坦言，，因為知道是在大巨蛋，而且也很久沒比賽，所以比生涯第一次先發還緊張。（圖／味全龍提供）

曹祐齊本季首度先發就奪勝！味全龍年輕小將曹祐齊，去年10月進行手肘骨刺手術後，休養及復健將近1年後，今（17）日首度在一軍比賽先發出賽，繳出5局僅失1分好投，奪下個人本季第1勝。自從去年10月進行手術後，曹祐齊自今年6月開始在二軍進行復健賽，直到8月尾聲才首次在一軍後援登板。對於曹祐齊本場先發5局失1分的好投，葉君璋表示：「此外，葉總也說道：「」賽前葉總接受訪問，曾透露徐若熙本季最後一場先發，應該會是在26日、27日在天母棒球場迎戰統一獅的其中1場賽事。曹祐齊賽後接受訪問，坦言：「談到本季首度回歸就在大巨蛋投球，曹祐齊開玩笑說道：「可以在這麼好的球場投球，真的蠻幸福的，而且現在這個球場有冷氣吹，