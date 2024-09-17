風田同框前任舒子晨！甜喊「寶貝」：眼裡只有妳　1舉動全場嗨翻

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▲風田在沈玉琳的逼問下，對舒子晨大喊：「我的寶貝！」讓全場沸騰。（圖／女孩好野 YouTube）

來台發展的日籍男星風田，近年來在台灣演藝圈一直有不錯的發展，更在綜藝節目《女孩好野》中擔任主持群，而近期最新1集節目中，竟邀請到風田的前女友舒子晨，同框畫面震驚全場，沈玉琳更直呼：「破天荒！世紀同框！」而風田也相當配合，毫不避諱的與女方寒暄，更直接大喊：「我的寶貝！」讓眾人傻眼。事實上，風田與舒子晨的戀情過去從未官宣，但兩人過去的戀愛跡象相當明顯，兩人在2019年傳出緋聞，當時風田被週刊直擊到與女方一起用餐、約會，舒子晨還曾駕車載著風田回家，不過兩人卻始終沒有鬆口認愛，而舒子晨也在2023年5月甜嫁排球選手許美中，可見兩人早已分道揚鑣。這次風田在《女孩好野》中和舒子晨合體，也做足節目效果，在選小隊時故意選擇與舒子晨同隊，雖然兩人互動相當自然，但仍免不了被沈玉琳調侃：「拿公費再續前緣，這集錄的開心，有人就要離婚了。」更開玩笑大喊：「你以前怎麼叫她，現在就大聲叫出來！」沒想到風田非常勇氣的大喊：「我的寶貝！」讓全場陷入瘋狂，但舒子晨卻慌了，急忙對著鏡頭喊話：「老公這都是節目效果！」不過舒子晨也不是省油的燈，也配合節目效果笑虧風田：「運動細胞不好。」更在被問到風田是否不持久時，故意開酸：「比較快，體力消耗比較快，然後見1個愛1個，每1集一有漂亮的女生，他就會喜歡1個。」沒想到風田竟當場回覆：「我眼裡只有妳啦！」間接告白，讓沈玉琳傻眼：「你是當我們都死人？你們兩個這樣一句來一句。」