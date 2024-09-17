目睹老婆自己來氣炸！楊祐寧《為愛》對矽膠娃娃發洩　爆家庭革命

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▲楊謹華（右）約Ella（左）上自慰課。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧與護士裝扮的矽膠娃娃。（圖／壹壹影業提供）

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》第5、6集中，性治療師楊謹華帶Ella（陳嘉樺）去上自慰課，學習如何放鬆並讓自己更舒服，沒想到Ella在家中使用按摩棒自己來時，都被老公楊祐寧看在眼裡，楊祐寧內心受打擊開始與老婆冷戰，不愛回家、減少溝通，Ella卻發現楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」光顧的發票，差點引發家庭革命。最新內容播出，性治療師楊謹華協助季芹、郭子乾夫妻面對感情狀況，了解開放性關係之外，還帶著Ella一起去上自慰課，了解身體部位以及如何讓自己感到舒服，進而幫助夫妻關係更融洽。為了真實呈現課堂上教學的情況，劇組特別邀請性治療師顧問梁秀眉擔任自慰課老師，楊謹華表示：「老師是以真實上課的情境來講解，有性器官模型搭配手勢動作，還有按摩棒、情趣用品等道具，真的很有帶入感。」Ella也笑說，自己收穫很多，「那天上課有一點賺到，我已經是一個當媽媽的人了，那天上課才知道陰蒂外面有一層包皮，我們真的應該要好好的認識自己，如果有這樣的課程，很建議大家多多了解。」楊謹華也曝光在課堂結束後，Ella陳嘉樺真的買了情趣用品回家，讓她也好心動。戲中Ella在自慰課結束後，打開心胸準備好好認真自己，除了用按摩棒之外，也透過鏡子畫下自己的「妹妹（指女性外生殖器官）畫像」，未料卻在使用按摩棒自慰的過程中，被老公楊祐寧目睹全程，楊祐寧生氣道：「為什麼按摩棒可以，我不行！」她更思索著：「使用按摩棒算外遇嗎？」情緒不佳的兩人，開始冷處理不再對話，某天Ella陳嘉樺發現楊祐寧竟去了「矽膠娃娃主題旅館」，對著護士服、兔女郎裝扮的矽膠娃娃上下其手，讓她感到崩潰，也開始懷疑自己，夫妻倆決定誠實面對彼此，下週劇情他們將首度共同面對性治療諮商，解決兩人之間的問題。