張育成2分砲！富邦悍將5:2中信兄弟　單場5次觸身球平中職紀錄

張育成開轟！富邦悍將今（17）日在台中洲際棒球場迎戰中信兄弟，兄弟先發投手徐基麟狀況不佳，投出保送，以及2次觸身球後因傷退場。不過換上魏碩成後富邦悍將並未在首局得分。直到3局上半，張育成開轟打破僵局。最終富邦悍將以5:2擊敗中信兄弟，不過這場比賽也創下許多紀錄，包括單局3次死球跟1次四壞保送，而富邦悍將此戰共獲得5次觸身球保送，追平中職單場紀錄。
徐基麟受傷退場 中信兄弟投手戰力折損
徐基麟首局先是對周佳樂投出四壞球保送上壘，不過周佳樂被牽制出局，接著二棒池恩齊擊出內野滾地球，第三棒張育成、申皓瑋遭觸身球上壘，投手教練王建民上場後，嘗試讓他練投，但是他狀況不佳，讓教練團決定換投。中信兄弟球團表示：「剛剛投球時突然感到右手肘不適，目前先下場冰敷觀察，並安排後續治療。」
魏碩成在2出局，一、二壘有人狀況下登板，但他又對張進德投出觸身球，之後化解滿壘危機；2局上則讓悍將三上三下。
富邦3局上又有攻勢，池恩齊遭觸身球保送，這也是本場第4次觸身球，下一棒張育成轟出中外野特大號2分砲，幫助富邦悍將先馳得點。張育成本季第8轟出爐。
5局上，魏碩成續投，周佳樂、李宗賢連續安打，攻下第3分，兄弟換上第3任投手陳琥，也被張育成、申皓瑋敲安，帶有2分打點，富邦悍將一度以5:0領先。
中信兄弟6局展開攻勢，江坤宇獲得保送後，王威晨、林吳晉瑋敲安，追回1分。富邦先發投手藍力主投5.2局，被敲7支安打，另有2次保送、5次三振，失掉1分責失，拿下本季第3勝。富邦中繼投手張奕7局登板，被陳俊秀敲出高飛犧牲打，但兄弟仍反攻無力落敗。
此外，富邦悍將單場獲得5次觸身球保送，5次觸身球已經追平中職史上單季單場最多。
中職紀錄組統計：
◎單局一四壞三死球無失分【聯盟史上第一次】
◎富邦悍將 單局連續三次死球【聯盟史上第二次；第一次：1996/5/16三商V.S.統一@台南，四局下】
◎中信兄弟 單局三死球無失分【聯盟史上第二次；第一次：2022/5/24樂天V.S.中信兄弟@台東，一局上】
中職單場5次觸身球一覽表：
中職過去單場5次觸身球比賽
統一獅擊敗樂天桃猿 全年戰績落後兄弟1.5場
統一獅17日晚間在台南球場2局下先馳得點，並由陳重羽3局下掃出3分全壘打奠定勝基，獅隊先發投手古林睿煬主投6局失2分，奪下本季第10勝，統一獅終場以9:2擊敗樂天桃猿，全年戰績落後勝差縮小到1.5場，獅象19、20日在台南球場直接對戰。
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徐基麟首局先是對周佳樂投出四壞球保送上壘，不過周佳樂被牽制出局，接著二棒池恩齊擊出內野滾地球，第三棒張育成、申皓瑋遭觸身球上壘，投手教練王建民上場後，嘗試讓他練投，但是他狀況不佳，讓教練團決定換投。中信兄弟球團表示：「剛剛投球時突然感到右手肘不適，目前先下場冰敷觀察，並安排後續治療。」
魏碩成在2出局，一、二壘有人狀況下登板，但他又對張進德投出觸身球，之後化解滿壘危機；2局上則讓悍將三上三下。
富邦3局上又有攻勢，池恩齊遭觸身球保送，這也是本場第4次觸身球，下一棒張育成轟出中外野特大號2分砲，幫助富邦悍將先馳得點。張育成本季第8轟出爐。
5局上，魏碩成續投，周佳樂、李宗賢連續安打，攻下第3分，兄弟換上第3任投手陳琥，也被張育成、申皓瑋敲安，帶有2分打點，富邦悍將一度以5:0領先。
中信兄弟6局展開攻勢，江坤宇獲得保送後，王威晨、林吳晉瑋敲安，追回1分。富邦先發投手藍力主投5.2局，被敲7支安打，另有2次保送、5次三振，失掉1分責失，拿下本季第3勝。富邦中繼投手張奕7局登板，被陳俊秀敲出高飛犧牲打，但兄弟仍反攻無力落敗。
此外，富邦悍將單場獲得5次觸身球保送，5次觸身球已經追平中職史上單季單場最多。
中職紀錄組統計：
◎單局一四壞三死球無失分【聯盟史上第一次】
◎富邦悍將 單局連續三次死球【聯盟史上第二次；第一次：1996/5/16三商V.S.統一@台南，四局下】
◎中信兄弟 單局三死球無失分【聯盟史上第二次；第一次：2022/5/24樂天V.S.中信兄弟@台東，一局上】
中職單場5次觸身球一覽表：
中職過去單場5次觸身球比賽
|年度
|日期
|場次
|球隊
|對戰球隊
|1997
|1997/07/15
|193
|統一7-ELEVEn獅
|時報鷹
|2009
|2009/08/28
|188
|統一7-ELEVEn獅
|興農牛
|2010
|2010/05/30
|100
|Lamigo桃猿
|統一7-ELEVEn獅
|2017
|2017/08/03
|153
|中信兄弟
|統一7-ELEVEn獅
統一獅擊敗樂天桃猿 全年戰績落後兄弟1.5場
統一獅17日晚間在台南球場2局下先馳得點，並由陳重羽3局下掃出3分全壘打奠定勝基，獅隊先發投手古林睿煬主投6局失2分，奪下本季第10勝，統一獅終場以9:2擊敗樂天桃猿，全年戰績落後勝差縮小到1.5場，獅象19、20日在台南球場直接對戰。