快訊／黎巴嫩真主黨專用BB Call全境爆炸！伊朗大使在內百人受傷

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黎巴嫩武裝組織真主黨的數百名成員週二（17）因用於通訊的呼叫器爆炸而有超過百人受傷，其中還包含伊朗大使，目前尚未清楚是否有人員因此死亡，一名真主黨官員向外媒表示，這是自11個月前與以色列的衝突發生以來，迄今為止最嚴重的安全漏洞。根據《路透社》、《半島電視台》報導，這起真主黨成員使用的呼叫器爆炸事件範圍包含黎巴嫩全境，尤其在首都貝魯特區域以及黎巴嫩南部地區。報導指出，在第一次爆炸後，不到30分鐘又再度發生大規模爆炸，救護車在市區周圍環繞，爆炸造成的混亂仍在持續擴大。其中有消息人士告訴媒體，這種駭客攻擊引爆大量通訊設備的方法「極其不尋常」，而支持真主黨的伊朗半官方《梅爾通訊社》（Mehr news agency）在報導內提到，伊朗駐黎巴嫩大使阿瑪尼（Mojtaba Amani）也在這起爆炸事件中受傷。外媒指出，這些通訊設備是黎巴嫩真主黨使用的專屬呼叫器（Pager），也就是台灣過去常見、俗稱的BB Call，從社群媒體上流傳的照片與影像來看，有大批受傷人員被緊急送往當地醫院，匿名的真主黨官員指出，這是來自以色列的駭客攻擊行為，另一名真主黨高層也向《路透社》表示，這是自去年與以色列的衝突爆發以來，迄今為止最嚴重的安全漏洞。以色列軍方目前拒絕向多家外媒置評。