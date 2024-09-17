美8月零售銷售數據報喜　美股早盤主要指數開高、道指升逾百點

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美國聯準會（Fed）週二起連兩天議息，在本週作出利率決策前，美國商務部公布的8月零售銷售數據優於預期，成功提振美國經濟成長信心，美股早盤主要指數升高，尤其道指早段升逾百點。美股主要指數週二（17）開高，截至晚間10時前，道指升154點報41749點，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.7%，標普500指數報5655點，升22點或0.4%；費城半導體指數漲近 0.7%。稍早美國商務部公布最新數據，顯示美國8月零售銷售按月增加0.1%，高於市場預期的減少0.2%，零售銷售月增率意外上升暗示美國經濟在第三季大部分時間內仍維持穩固基礎。剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的8月核心零售銷售月增率則報 0.1%，低於市場預期的 0.2%，也不及前值 0.4%數據顯示美國第三季中期家庭需求依然強勁，而這對將舉行為期兩天的會議討論降息幅度的聯準會來說，數據也透露美國經濟基礎穩固，市場仍預期美國央行本周降息兩碼。