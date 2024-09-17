為何都叫爸爸「憲哥」？鹿希派親吐背後真相　全是因為尷尬經驗

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▲男星鹿希派（右）為綜藝天王吳宗憲（左）的兒子，身為星二代的他從小就承受巨大壓力。（圖／資料照）

▲日前節目《小姐不熙娣》在官方YouTube頻道釋出一段短影片，鹿希派透露自己曾碰過的尷尬情況。（圖／《小姐不熙娣》YT頻道）

男星鹿希派（吳睿軒）為綜藝天王吳宗憲的兒子，姊姊吳姍儒在主持界也有一席之地，身為星二代的他從小就承受巨大壓力，他也不時會在節目上分享自己私下和爸爸的相處，日前他在錄完節目時被問到：「為何在外都稱爸爸吳宗憲為『憲哥』？」對此，他也親自解釋了。日前節目《小姐不熙娣》在官方YouTube頻道釋出一段短影片，只見小S問鹿希派：「為什麼你都不稱憲哥爸爸，都要說是憲哥？」他也回應：「其實一開始是因為這樣子比較客觀。」由於他從小到大很常碰到一種狀況，就是自己提到爸爸講得很開心，結果對方根本不知道自己是在說吳宗憲。鹿希派無奈表示：「對話的語境就聽起來很怪，所以我後來講故事都講憲哥。」這樣對方馬上就會知道自己是吳宗憲兒子鹿希派。這段影片曝光後，引來不少網友討論，紛紛直呼，「看過其他失敗發瘋的星二代，就覺得鹿（希派）其實還不錯了」、「鹿希派算蠻努力的星二代了，繼續加油，你的音樂才華會慢慢被看見的，給你個鼓勵。」事實上，先前吳宗憲才宣布，遺產分配沒有算到兒子鹿希派會將大部分的遺產捐出來，還會分成三份給留給3個寶貝女兒，先前鹿希派也回應：「我真心期盼他只是吹牛。」而姊姊吳姍儒被問及此事，也開玩笑說：「這是很合理的投資，畢竟也不知道會發生什麼事。」當時也曾引發熱議。