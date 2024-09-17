周子瑜地位不一樣了！JYP曝形象照證明登頂　粉絲淚喊：終於等到

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▲周子瑜在形象照中被分配站在老闆朴軫永旁邊。（圖／IG asiansoul_jyp）

韓國女團TWICE的台籍成員周子瑜，今年終於宣布發行首張SOLO迷你專輯〈abouTZU〉，更在社群上頻頻與演藝圈內的前輩同框大跳主打歌〈Run Away〉，甚至參與各大綜藝節目打歌宣傳，讓她的網路聲量不斷上漲，然而近期JYP在官方社群上曬出公司成立30週年的廣告形象照，不少粉絲驚訝發現周子瑜站的位置竟然就在老闆朴軫永旁邊，顯示出她在JYP娛樂公司的地位已經有所不同，讓粉絲淚喊：「終於走到今天！」由於今年是JYP娛樂成立的30週年，因此娛樂公司也特別邀請了旗下藝人一同錄製節目，其中像是TWICE、Rain、2PM、Wonder Girls等知名藝人、團體都有出席，而娛樂公司更提前釋出宣傳廣告照，由大老闆朴軫永身穿桃紅色長褲站在C位，顯得格外顯眼。而網友也眼尖發現，在朴軫永身旁站的就是近期SOLO出道的周子瑜，可見身分地位已經與眾不同，畢竟能夠站在老闆身旁的位置，在公司的重要程度可想而知，而這張照片才剛曝光，也立刻有粉絲開心表示：「JYP終於醒了」、「賺得多就應該往中間站」、「世首美就該站中間。」據悉，TWICE中發行個人專輯的除了周子瑜以外，還有娜璉跟志效，不過周子瑜這次發行的專輯，可說是獲得了前所未有的支持，尤其在歌曲製作和封面照拍攝上，更是加倍用心，另外，根據「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析，網路上對於子瑜SOLO出道一事的討論相當火熱，短短3天就累積了超過1萬3000多筆討論聲量。