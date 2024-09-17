中秋節大樂透狂發12組百萬紅包！中獎彩券行曝光　頭獎累積2.4億

中秋節大樂透第113088期今（17）日晚間開獎，本期頭獎上看2.1億元，獎號為26、34、35、40、44、46，特別號為32，但派彩結果顯示，本期頭獎未開出，目前已經連7槓，下期大樂透頭獎上看2.4億元。
此外，台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，9月17日一共加開45組100萬獎項，本期45組中最終開出12組，其中9組為單注中獎，3組為2注均分，尚有33組100萬獎項未開出，將於次期（20日）繼續加開。
🟡9/17完整中獎號碼
大樂透獎號：26、34、35、40、44、46，特別號為32。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
今彩539：07、09、31、38、39。
39樂合彩：07、09、31、38、39。
3星彩：877。
4星彩：4561。
📍第113088期（9/17開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/17
第6組：07、20、22、26、33、46
1注獨得100萬 花蓮縣花蓮市中華路「鑫千億彩券行」
第11組：11、27、30、36、44、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中正路「龍豪彩券行」
第13組：09、11、28、36、44、47
1注獨得100萬 台北市北投區致遠二路「易發公益彩券行」
第17組：01、06、14、27、31、48
1注獨得100萬 桃園市桃園區中正五街「柚會發彩券行」
第18組：06、12、15、21、26、40
1注獨得100萬 南投縣名間鄉南雅街「大贏佳彩券行」
第23組：12、14、20、23、26、49
2注均分100萬 高雄市楠梓區三山街「鉑瑋彩券行」、台南市永康區自強路「神庇護彩券行」
第25組：31、32、42、44、45、46
1注獨得100萬 屏東縣屏東市勝利路「支支中彩券行」
第26組：10、15、40、42、48、49
1注獨得100萬 台北市大同區延平北路1段「星彩投注站」
第32組：05、06、14、16、21、34
1注獨得100萬 台中市大里區中興路二段「鑫聚富彩券行」
第34組：05、09、28、36、42、49
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「好運旺來彩券行」
第44組：05、07、19、20、47、49
2注均分100萬 桃園市八德區福國北街「鑫樂透彩券行」、台中市太平區中山路「眾發彩券行」
第45組：05、08、12、17、30、43
2注均分100萬 新北市泰山區文程路「吉懋彩券行」、台中市龍井區中央路三段「鈾元彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
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🟡9/17完整中獎號碼
大樂透獎號：26、34、35、40、44、46，特別號為32。
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39樂合彩：07、09、31、38、39。
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第6組：07、20、22、26、33、46
1注獨得100萬 花蓮縣花蓮市中華路「鑫千億彩券行」
第11組：11、27、30、36、44、49
1注獨得100萬 花蓮縣吉安鄉中正路「龍豪彩券行」
第13組：09、11、28、36、44、47
1注獨得100萬 台北市北投區致遠二路「易發公益彩券行」
第17組：01、06、14、27、31、48
1注獨得100萬 桃園市桃園區中正五街「柚會發彩券行」
第18組：06、12、15、21、26、40
1注獨得100萬 南投縣名間鄉南雅街「大贏佳彩券行」
第23組：12、14、20、23、26、49
2注均分100萬 高雄市楠梓區三山街「鉑瑋彩券行」、台南市永康區自強路「神庇護彩券行」
第25組：31、32、42、44、45、46
1注獨得100萬 屏東縣屏東市勝利路「支支中彩券行」
第26組：10、15、40、42、48、49
1注獨得100萬 台北市大同區延平北路1段「星彩投注站」
第32組：05、06、14、16、21、34
1注獨得100萬 台中市大里區中興路二段「鑫聚富彩券行」
第34組：05、09、28、36、42、49
1注獨得100萬 新北市蘆洲區民族路「好運旺來彩券行」
第44組：05、07、19、20、47、49
2注均分100萬 桃園市八德區福國北街「鑫樂透彩券行」、台中市太平區中山路「眾發彩券行」
第45組：05、08、12、17、30、43
2注均分100萬 新北市泰山區文程路「吉懋彩券行」、台中市龍井區中央路三段「鈾元彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼