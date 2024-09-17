中國公開賽／戴資穎膝傷問題嚴重！隨時可能退休　明仍在16強出賽

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▲教練在台灣羽球一姐戴資穎床上放乖乖，希望能身體健康。(圖/取自戴資穎IG)

台灣羽球一姐戴資穎受到膝傷所苦，即將於今年退役的戴資穎，因傷勢困擾不確定能否打完本賽季，小戴在受訪時也坦言狀況並不好，非常煎熬，自己處於隨時可能退役的狀態。戴資穎透露，自己的膝傷已經到了需要隨時依照當天狀況決定能否出賽的地步，「有時候真的不是那麼容易控制。」健康狀態不佳的戴資穎預計仍會站上中國公開賽舞台，本次她以大會第二種子之姿出賽，預計明(18)日將在女單32強，對決丹麥選手Julie Dawall Jakobsen。戴資穎教練特別在零食「乖乖」上寫道，「TTY膝蓋乖乖，健康完賽。」小戴則在限動中打趣地說，「來自教練的祝福，上週放床上，這週是不是要放肚子裡才有用。」