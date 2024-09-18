歐力士小田裕也本季引退！超正表妹來台大巨蛋觀戰　最欣賞孫易磊

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▲歐力士小田裕也本季引退，表妹上田玲加來台研修，一流二事創辦人高瑞鴻也帶她到大巨蛋觀戰。（圖／吳政紘攝）

歐力士隊在近年來日職太平洋聯盟成為強隊，還曾在洋聯完成三連霸，2022年拿到日本一總冠軍，去年在「關西對決」輸給阪神虎隊，小田出身在九州熊本縣八代市，他在熊本也算是小有名氣的選手，職棒10年生涯出賽680場，只失誤過5次，可說是相當可靠的球員。2021年，小田裕也在高潮系列賽面對羅德隊，敲出「假點真打」的穿越二壘安打，一棒終結比賽，歐力士隊也進入日本大賽，可惜最終輸給了養樂多燕子隊。小田裕也表妹上田玲加知道表哥即將引退消息，她剛好在台灣研修，聽到消息也感到有點遺憾，她說：「雖然很感到可惜，但也希望他之後的棒球人生可以更順利，10年來真的辛苦你了。」此外，她首度進場觀戰中職賽事，也被台北大巨蛋的設施感到震撼，十分感動，台灣也有這樣的巨蛋，上田表示：「我知道去年火腿簽了很厲害的台灣投手孫易磊，也希望他繼續努力，早日上一軍為目標。」歐力士隊在今天傳出已經簽下台灣好手陳睦衡，未來也可能再度補強台灣球員，期待有更多台灣好手加入。