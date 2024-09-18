歐力士小田裕也本季引退！超正表妹來台大巨蛋觀戰　最欣賞孫易磊

歐力士隊在近年來日職太平洋聯盟成為強隊，還曾在洋聯完成三連霸，2022年拿到日本一總冠軍，去年在「關西對決」輸給阪神虎隊，陣中內野手小田裕也，決定今年球季結束後引退，讓不少球迷感到惋惜，而小田裕也的表妹上田玲加也在近期來台研修，她首度進場觀戰中職賽事，也被台北大巨蛋的設施感到震撼，十分感動，台灣也有這樣的巨蛋。
上田玲加近期來台 提到小田裕也引退不捨
小田裕也在歐力士隊不算是大砲型球員，但他的守備、打擊技巧也有一定程度被教練團肯定，但是今年小田裕也的出賽數減少，他也萌生退休的念頭。
小田出身在九州熊本縣八代市，他在熊本也算是小有名氣的選手，職棒10年生涯出賽680場，只失誤過5次，可說是相當可靠的球員。
2021年，小田裕也在高潮系列賽面對羅德隊，敲出「假點真打」的穿越二壘安打，一棒終結比賽，歐力士隊也進入日本大賽，可惜最終輸給了養樂多燕子隊。
不過隔年，小田裕也也還是幫助球隊拿下日本一，被認為是致勝功臣，歐力士隊今年在Ｔ―岡田、安達了一、比嘉幹貴都引退狀況下，即將要換血，小田裕也剛好卸下戰袍。
小田裕也表妹上田玲加知道表哥即將引退消息，她剛好在台灣研修，聽到消息也感到有點遺憾，她說：「雖然很感到可惜，但也希望他之後的棒球人生可以更順利，10年來真的辛苦你了。」
上田玲加透露，未來她將在熊本機場，擔任台灣麵店「一流二事」與「迷客夏」相關的販賣事業，近年來熊本因為台灣投資的關係，有很多台灣客人到熊本旅遊或工作，歡迎大家多多來熊本玩。
此外，她首度進場觀戰中職賽事，也被台北大巨蛋的設施感到震撼，十分感動，台灣也有這樣的巨蛋，上田表示：「我知道去年火腿簽了很厲害的台灣投手孫易磊，也希望他繼續努力，早日上一軍為目標。」
歐力士隊在今天傳出已經簽下台灣好手陳睦衡，未來也可能再度補強台灣球員，期待有更多台灣好手加入。
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小田裕也在歐力士隊不算是大砲型球員，但他的守備、打擊技巧也有一定程度被教練團肯定，但是今年小田裕也的出賽數減少，他也萌生退休的念頭。
小田出身在九州熊本縣八代市，他在熊本也算是小有名氣的選手，職棒10年生涯出賽680場，只失誤過5次，可說是相當可靠的球員。
2021年，小田裕也在高潮系列賽面對羅德隊，敲出「假點真打」的穿越二壘安打，一棒終結比賽，歐力士隊也進入日本大賽，可惜最終輸給了養樂多燕子隊。
不過隔年，小田裕也也還是幫助球隊拿下日本一，被認為是致勝功臣，歐力士隊今年在Ｔ―岡田、安達了一、比嘉幹貴都引退狀況下，即將要換血，小田裕也剛好卸下戰袍。
小田裕也表妹上田玲加知道表哥即將引退消息，她剛好在台灣研修，聽到消息也感到有點遺憾，她說：「雖然很感到可惜，但也希望他之後的棒球人生可以更順利，10年來真的辛苦你了。」
上田玲加透露，未來她將在熊本機場，擔任台灣麵店「一流二事」與「迷客夏」相關的販賣事業，近年來熊本因為台灣投資的關係，有很多台灣客人到熊本旅遊或工作，歡迎大家多多來熊本玩。
此外，她首度進場觀戰中職賽事，也被台北大巨蛋的設施感到震撼，十分感動，台灣也有這樣的巨蛋，上田表示：「我知道去年火腿簽了很厲害的台灣投手孫易磊，也希望他繼續努力，早日上一軍為目標。」
歐力士隊在今天傳出已經簽下台灣好手陳睦衡，未來也可能再度補強台灣球員，期待有更多台灣好手加入。