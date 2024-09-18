警專生買春想白嫖遭痛毆！警專深夜回應：行為偏差、開除學籍處分

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17日凌晨，警專43期學生、19歲林姓男子，透過交友軟體買春，未料結束之後，卻想拿走性交易費用4300元，遭女方發現後大喊叫人，被馬伕等7名黑衣人擄走痛毆，甚至被逼錄下「道歉影片」，最後更被PO在警專群組，引發軒然大波。對此，警專回應，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差，將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。據了解，林男於17日凌晨，前往新北市永和區買春，以4300元金額與泰籍女子交易，結束後卻想把現金搶回來，未料被女方發現，7名黑衣人衝出將林男強押擄上車，並載至桃園地區痛毆，逼林男錄下「道歉影片」，林男對鏡頭說出身分證字號，以及電話號碼，還道歉「我搶妹妹的錢，還打妹妹」，接著還說「我吸愷他命，是警專的」。警方獲報後成立專案小組，確定林男在凌晨4時許，在桃園市龜山區獲釋，經調查，林男家屬曾被要求支付7萬多元「遮羞費」，但家人並未支付。今天上午10時許陸續在樹林、三重、蘆洲等地，循線逮捕26歲蔡姓主嫌，以及馬夫等7人到案，訊後依涉嫌妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。對此，警專回應，案件交由新北局永和分局循相關司法程序進行偵辦，本校獲悉後隨即配合調查，了解相關案情發生經過，該生罔顧校規及團隊榮譽，行為偏差將依校規予以最嚴厲之開除學籍處分。警專指出學校養成教育倡導「文武兼備、術德兼修」之原則，以培養優質警察，其中特別重視學生品德、法紀教育，厲行不適任淘汰制度，以培養適格警界新血。